Husumer Speicher : Ska-Punk trifft Reggae-Soul

The Bennies aus Australien geben am 30. April ein Konzert im Husumer Speicher. Als Vorgruppe treten The Tips aus Düsseldorf auf.

von hn

26. April 2018, 12:00 Uhr

Was für eine Mischung: Die australische Band The Bennies rührt am Montag, 30. April, ab 20.30 Uhr im Husumer Speicher die Zutaten Psychedelic, Reggae, Ska, Doom, Metal und Punkrock zusammen – herauskommt, wie es in der Ankündigung heißt, „eine total aus dem Ruder gelaufene wilde Musik-Party“. Den Support liefert an diesem Vorabend zum Mai-Feiertag die Gruppe The Tips aus Düsseldorf, die heißen Reggae und knackigen Punkrock mit einer Prise Soul garniert.