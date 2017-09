Festival im Rahmen der Windmesse : Ska-Punk für Windwanderer

vergrößern 1 von 1 Foto: Wojtek Kosciuk 1 von 1

erstellt am 10.Sep.2017

Im Rahmen der Windmesse finden an zahlreichen Orten am Husumer Hafen unter dem Namen Windwanderer-Festival Konzerte statt. Auch im Speicher sorgen Bands für einen verschwitzten und ausgelassenen Ausklang der Messebesuche. So sind am Dienstag, 12. September, ab 19 Uhr Tequila and the Sunrise Gang zu Gast. Dass guter und extrem tanzbarer Ska-Punk auch aus Norddeutschland kommen kann, zeigen die Kieler seit Jahren auf den Bühnen dieser Welt und werden auch den Windwanderern kräftig einheizen. Das Windwanderer-Festival ist für Besucher kostenlos.