Sinnlose Bewerbungen „Quatsch“

FPS-Verantwortliche dementieren Gerücht / Einen Platz fürs Schulpraktikum bekommen die meisten Schüler trotz Corona-Krise

17. September 2020, 17:21 Uhr

Niebüll | Abschlussfeste, Klassenfahrten, Ausflüge: Vieles ist abgesagt oder verschoben worden. Corona wirbelt auch den Schulalltag mächtig durcheinander. Schüler und Lehrer versuchen, sich mit der Situation zu arrangieren, gehen Kompromisse ein. Nur bei der Suche nach einem geeigneten Praktikumsplatz scheint das nicht so einfach zu sein.

Das zumindest berichtet die Mutter einer Neuntklässlerin der Friedrich-Paulsen-Schule (FPS) in Niebüll. Namentlich will sie nicht genannt werden. Ihre Tochter solle ihren Angaben nach laut einer Direktive der Schule 20 bis 30 Bewerbungen für das im Januar anstehende Schülerpraktikum schreiben – trotz der Gewissheit, dass nur Absagen kämen. Nur wenn sie die gesammelten Absagen in der Schule abgebe, bekäme die Schülerin eine Alternativaufgabe, so die Mutter.

Dies dementiert Schulleiter Eckhard Kruse: „Mit ziemlicher Sicherheit ist das nicht so“, sagt er. Und auch Jan Wolters, Berufs- und Studienkoordinator der FPS, sagt: „Das ist totaler Quatsch. So viele Bewerbungen – und das während Corona – das ist Blödsinn.“ Ihn ärgern solche Gerüchte. „Warum werden solche Fragen nicht direkt mit uns geklärt?“

Sicher sei Corona kein Freifahrtsschein dafür, keine Bewerbungen abschicken zu müssen. „Aber wir werden da keinem Schüler Steine in den Weg legen“, sagt er. Absagen sollen die Schüler trotzdem vorlegen, „aber nur, damit der eine oder andere das Schreiben einer Bewerbung nicht unter dem Tisch fallen lässt“, sagt der Lehrer. Gezählt werden diese aber nicht. Für Schüler, die keinen Praktikumsplatz bekämen, werde gerade an einer Alternativaufgabe gearbeitet. Wie diese aussieht, stehe aber noch nicht fest.

„Kein Schüler wird irgendwelche Probleme bekommen, wenn er keinen Platz findet“, sagt er mit Nachdruck. Verwundert ist er außerdem über die Aussage der Mutter, es nehme momentan so gut wie kein Betrieb Praktikanten auf. Die FPS habe da andere Erfahrungen gemacht. Für die 12. Jahrgangsstufe stehe beispielsweise nach den Herbstferien das Praktikum an. „Zwei von 22 Schülern haben noch keinen Platz. Sonst sind alle versorgt“, sagt Jan Wolters. Der Lehrer ergänzt: „Wir machen das ja auch nicht, um die Schüler zu ärgern. Das ist vom Ministerium so gewollt, dass die Schüler dann und dann ihr Praktikum machen.“

Jon Callsen misst dem Praktikum große Bedeutung zu. „Es zählt auch zur Note“, erklärt der Zwölftklässler. Und er halte es für wichtig, auch einmal aus der Schule rauszukommen und zu sehen, was im Leben noch bevorsteht.