Hähnchenmast in Tümlauer-Koog : Sind es zwei Betriebe oder einer?

vergrößern 1 von 1 Foto: dpa 1 von 1

von Ilse Buchwald

erstellt am 14.Dez.2017 | 18:00 Uhr

Als unbefriedigend bezeichnet Bürgermeister Christian Marwig den Ausgang des Gerichtsverfahrens um eine weitere Hähnchenmastanlage im Tümlauer-Koog. Ein Landwirt aus der Gemeinde hatte gegen den Kreis Nordfriesland auf Erteilung der Genehmigung geklagt und vor dem Verwaltungsgericht in Schleswig Recht bekommen (wir berichteten). Allerdings hatte das Gericht dem Kreis die Möglichkeit der Berufung eingeräumt. Diese will der Kreis nun prüfen, sobald das Urteil schriftlich vorliegt, was noch einige Wochen dauern kann.

Auf dem landwirtschaftlichen Betriebsgelände, um das es hier geht, gibt es bereits eine Hähnchenmast-Anlage mit 39900 Tieren. Betrieben wird dieser Stall von einem Landwirt in natürlicher Person. Auf dem gleichen Gelände will die Jans Hähnchenmast KG in nur 15 Meter Abstand einen weiteren Stall mit 29.900 Tieren errichten. Dieses Vorhaben ist in der Gemeinde, aber auch in der Region seit seiner ersten Vorstellung im Jahr 2011 umstritten, da erhebliche Nachteile für Tourismus und Natur befürchtet werden. Unter anderem wurde auf eine Geruchs- und Keimbelastung hingewiesen.

Der Kreis Nordfriesland kommt nun ins Spiel, weil für die Genehmigung eines Stalles mit unter 30.000 Tieren grundsätzlich der Kreis zuständig ist, für die Genehmigung größerer Anlagen hingegen ist das Landesamt für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume des Landes Schleswig-Holstein (LLUR) die zuständige Behörde, wie die Kreisverwaltung in Husum auf Anfrage erklärt. Ab 30.000 Mastgeflügeltieren besteht zudem eine „standortgebundene Vorprüfungspflicht“ nach dem Umweltverträglichkeitsprüfungs-Gesetz, deren Ergebnis der Antragsteller mit dem Bauantrag vorlegen muss.

Rein rechtlich handelt es sich um unterschiedliche Betreiber, auch wenn die Ställe im Besitz der gleichen Familie sind und direkt nebeneinander auf dem gleichen Betriebsgelände stehen, wie der Kreis weiter mitteilt. Aus seiner Sicht deuten sämtliche äußeren und persönlichen Umstände darauf hin, dass beide Ställe funktional und wirtschaftlich gemeinsam geführt werden sollen. Der Europäische Gerichtshof (EuGH) hat sich in seinem so genannten „Irland-Urteil“ einmal mit einem vergleichbaren Vorhaben befasst und festgestellt, dass bei einer solchen Konstellation, bezogen auf die Auswirkungen auf die Umwelt, von einem kumulierenden Vorhaben auszugehen ist. Der EuGH trug den nationalen Regierungen auf, solche künstlichen Aufspaltungen von Vorhaben, die an sich einer Umweltverträglichkeits-Prüfung (UVP) unterzogen werden müssen, per Gesetz unmöglich zu machen. In Deutschland hat der Gesetzgeber dies im Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung geregelt.

Demnach liegen kumulierende Vorhaben vor, wenn mehrere Vorhaben derselben Art von einem oder mehreren Vorhabenträgern durchgeführt werden und in einem engen Zusammenhang stehen, wie der Kreis erläutert. Ein enger Zusammenhang liegt vor, wenn sich der Einwirkungsbereich der Vorhaben überschneidet und die Vorhaben funktional und wirtschaftlich aufeinander bezogen sind. Als dritte Voraussetzung ist Par. 10 Abs. 4 Satz 3 zu beachten, wonach technische und sonstige Anlagen zusätzlich mit gemeinsamen betrieblichen oder baulichen Einrichtungen verbunden sein müssen. Nach Rechtsauffassung des Kreises sind diese Voraussetzungen erfüllt, so dass eine UVP erforderlich und das LLUR die zuständige Genehmigungsbehörde ist.

Das Verwaltungsgericht (VG) gab der Klage statt. Da für beide Betriebe keine Betreiberidentität vorliegt, war es der Auffassung, dass beide Anlagen getrennt zu betrachten sind und deshalb der Kreis für die neue Anlage zuständig ist. Nach Auffassung des Gerichts muss für die Annahme kumulierender Anlagen eine enge wirtschaftliche Verbindung zwischen den Anlagen bestehen. Eine bloße Überschneidung der Einwirkungsbereiche, das heißt die Verstärkung der Auswirkungen durch die räumliche Nähe, reiche nicht aus. Nach Auffassung des Verwaltungsgerichtes sei eine wirtschaftliche und funktionale Beziehung bei der gewählten Konstellation (keine gemeinsame Bewirtschaftung, keine gemeinsamen Maschinen und Geräte, unterschiedliche Inhaber) nicht gegeben, wie der Kreis mitteilt.

Zur Begründung verwies das VG auf den Wortlaut des UVPG: Der Gesetzgeber habe versäumt, den erforderlichen engen Zusammenhang bzw. die Voraussetzungen für eine Kumulierung so zu formulieren, dass es lediglich auf eine Überschneidung der Einwirkungsbereiche der Vorhaben ankomme. Ausdrücklich habe der Gesetzgeber eine funktionale und wirtschaftliche Beziehung der Vorhaben gefordert. Diese sei hier allenfalls in der vorhandenen gemeinsamen Zufahrt erkennbar, was jedoch unschädlich sei.

Das VG hat jedoch erkannt, dass die maßgeblichen Vorschriften auslegungsbedürftig und -fähig sind. Daher – auch aufgrund der Bedeutung der Entscheidung für zukünftige Fälle und vor dem Hintergrund der damit bisher fehlenden Rechtsprechung – wurde die Berufung zugelassen. Das bedeutet: Der Kreis muss nicht erst, wie sonst üblich, zunächst die Zulassung der Berufung beim OVG beantragen, sondern kann sofort Berufung einlegen. Die Kreisverwaltung wartet zunächst die schriftliche Begründung des Urteils ab. Diese liegt frühestens in einigen Wochen vor. Erst dann kann geprüft werden, ob die Berufung eingelegt wird. Auch die Gemeinde Tümlauer-Koog, die in dem Verfahren mitgeladen war, will auf das schriftliche Urteil warten und dann über eine Berufung entscheiden.