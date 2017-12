Feiern in Husum und Umgebung : Silvesterraketen, Musik und Buffet

vergrößern 1 von 1 Foto: Boris Pfau 1 von 1

von Christin Lempfert

erstellt am 31.Dez.2017 | 16:00 Uhr

Wer bis jetzt noch keine Pläne für Silvester hat, könnte hier den entscheidenden Tipp finden: Für diejenigen, die vom Weihnachtsmarkt nicht genug bekommen können, ist das Husumer Stadtzentrum der richtige Ort, um ins neue Jahr zu feiern. Von 11 bis 1 Uhr öffnen die Buden rund um den Tine-Brunnen. Jedoch ist das Abfeuern von Feuerwerkskörpern auf dem Marktplatz, in der Großstraße, der Roten Pforte, der Norderstraße und der Krämerstraße verboten.

Ab auf die Tanzfläche heißt es in der Silvesternacht für die Besucher der Messe Husum & Congress. Silvester-Buffet gibt es ab 19.30 Uhr. Die Tanz-Party beginnt um 22.30 Uhr. Die Showband Tin Lizzy spielt Rock-, Pop- und Partyklassiker sowie aktuelle Hits aus den Charts. Tischreservierungen und Kartenvorverkauf unter Telefon 04841/902320 oder per E-Mail an info@messehusum-catering.de.

Im Husumer Brauhaus legt DJ Kuddel zur Jahreswende auf. Start ist dort um 18.30 Uhr mit einem Sektempfang, gefolgt vom Silvester-Buffet mit regionalen Spezialitäten. Anmeldung unter Telefon 04841/89660 oder per E-Mail an info@husums-brauhaus.de.

Wem weniger nach Tanzen und mehr nach Singen ist, der ist am 31. Dezember im Shamrock richtig. Dort wird mit Karaoke ins neue Jahr gefeiert. Beginn ist um 22 Uhr. Um Mitternacht gibt es einen Schnaps aufs Haus.

Ein paar Kilometer nördlich – draußen in den Reußenkögen – legt DJ Dennis Christiansen beim Silvesterball auf. Kartenvorverkauf unter Telefon 0162/ 9045673.

Auch in St. Peter-Ording steigen am 31. Dezember einige Partys. Los geht es schon mittags mit Snacks und Getränken auf der Erlebnis-Promenade. Sportbegeisterte haben die Gelegenheit, ab 14 Uhr beim Silvesterlauf etwas gegen die überschüssigen Weihnachtspfunde zu tun. Sie können zwischen einer 2,5, fünf und 7,5 Kilometer langen Strecke wählen. Die Anmeldung ist ab 12.30 Uhr im Dünen-Hus möglich.

Um 21 Uhr beginnt dann die Countdown-Party mit DJ Chris Reger auf der Erlebnis-Promenade. Um Mitternacht wird ein Feuerwerk gezündet. Für die Aufbauarbeiten der Feuerwerker wird die Seebrücke im Ortsteil Bad bereits ab 19 Uhr gesperrt. Aufgrund der vielen Reetdachhäuser dürfen die Besucher selbst keine Raketen steigen oder Knallkörper zünden lassen. Auch Hunde sollten zuhause gelassen werden. Die Tourismus-Zentrale St. Peter-Ording empfiehlt, zu Fuß zu der Feier zu gehen oder den kostenlosen Shuttle-Service zu nutzen, der von 21 bis 2 Uhr fährt. Haltestellen der Tour Böhl/Dorf sind der Parkplatz vom Westküstenpark am Wohldweg, der Bahnhof Süd im Gewerbegebiet und am Marktplatz im Ortsteil Dorf. Die Stops der Route Ording sind die Bushaltestelle am Alten Badweg, die Bushaltestelle am Bahnhof Ording, Bushaltestelle Utholm (Camping Biehl), Bushaltestelle am BeachMotel und die Bushaltestelle am Strandweg.