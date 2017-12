Mensch des Jahres 2017 : Sieger der Vorjahre blicken zurück: Was ist aus ihren Projekten geworden?

vergrößern 1 von 1 Foto: vb 1 von 1

von ax

erstellt am 01.Dez.2017 | 06:00 Uhr

Gelegentlich ist die Rede vom Kitt der Gesellschaft. Wer hält mit wem weshalb zusammen? Schon die alltägliche Nachbarschaftshilfe ist da gemeint, die macht man einfach, ohne lange nachzudenken. Ein Ersthelfer am Unglücksort – er packt idealerweise sogar reflexhaft zu, weil er in Eile abspult, was er gelernt hat. Andere spüren, dass grundsätzlich etwas schief läuft in unserer Region und präsentieren ihr hilfreiches Projekt. Viele dieser Vorhaben in unseren Gemeinden sind ins Rennen gegangen bei der Wahl der Menschen des Jahres.

Mehr zum Thema Abstimmung 2017 : Wer wird Mensch des Jahres der Husumer Nachrichten?

Spannend ist ein Rückblick, ob die Nominierung, die redaktionelle Präsentation durch die Husumer Nachrichten und die feierliche Ehrung am Ende die Projekte beflügelt und gefestigt hat. Wir erinnern uns an Isolde Brendler, die zu den Gründern des Ambulanten Hospizdienstes Husum und Umgebung zählt. Sie, die 2014 zum Menschen des Jahres ernannt wurde, musste ausgerechnet in der Phase der Nominierung den Tod ihres Mannes verkraften. „Da war die Gruppe wertvoll für mich“, erinnert sie sich. Aber weil in der Sterbe- und Trauerbegleitung der Grundsatz gilt, dass jeder mit sich selbst im Reinen sein soll, nahm sie eine Auszeit von rund zwei Jahren, bis sie sich wieder mit der alten Kraft an die Arbeit gemacht hat. „Ich denke, dass ich mich sogar inzwischen noch in einer ganz anderen Dimension der Arbeit widmen kann.“ Aktuell konzentriert sie sich auf die Begleitung Trauernder. Zur Aktion unseres Verlages sagt sie, dass damit „Menschen wie du und ich in unserer Nachbarschaft in den Mittelpunkt gerückt werden – ansonsten schauen wir doch immer nur auf die Großen“.

Auch Claus Ivens aus Kotzenbüll ist einer von jenen, die sich vor der eigenen Haustür um die Region kümmern und in der Aktion Mensch des Jahres nominiert werden. Die Wahl unserer Leser entfiel 2011 auf ihn. Sein Spezialthema von damals, die Fürsorge für die Trauerseeschwalbe, beschäftigt ihn intensiv bis heute. Das reicht vom Bau neuer Nisthilfen bis zu den großen Debatten, auf welchem Niveau denn nun der Wasserstand in den Gräben in Eiderstedt gehalten werden sollte. Er möchte, dass sommers wie winters der Stand etwa gleich gehalten werde, weil nur so die besondere Artenvielfalt im Wasser garantiert werden könne. Er hat Vergleiche zwischen dem Leben in leeren und vollen Gräben anstellen lassen. In den einen waren noch vier, in den anderen 85 verschiedene Arten. In Diskussionen fragt er dann schon mal, wo seine Gesprächspartner eigentlich früher Schlittschuhlaufen waren? Na, auf den Gräben, wird ihm dann gesagt. Und schon ist man sich wenigstens persönlich ein Stück näher gekommen.

Eine Sache braucht hingegen nicht diskutiert zu werden: Der Bestand dieses agilen Vogels ist unverändert rückläufig.

Ausgerechnet den engagierten Vogelschützer faszinieren an der Aktion Mensch des Jahres vor allem jene Kandidaten, die sich um hilflose Mitbürger kümmern. „Da ist gewiss viel Anstand und Fingerspitzengefühl notwendig.“

2012 fiel die Wahl auf den Arzt Dr. Manfred Fuhst, der in der Husumer Bahnhofsmission unentgeltlich eine Sprechstunde für Wohnungslose angeboten hat. Er riet allen, Arbeitslosengeld II zu beantragen, womit sie automatisch krankenversichert sind. „Für mich war die Aktion Ansporn, weiter zu machen.“ Und schon arbeitet er an neuen Konzepten für Wohnungslose.