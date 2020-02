Sie wollen Mr. Handwerk werden

Die Nordfriesen Andreas Hansen und Thomas Freudenberg können im Internet zum beliebtesten Handwerker gewählt werden

16. Februar 2020, 13:46 Uhr

Husum/Niebüll | Sie wollen Mr. Handwerk 2020 werden: Malermeister Andreas Hansen aus Husum und Bäckermeister Thomas Freudenberg aus Niebüll haben sich bei dem deutschlandweit ausgeschriebenen Wettbewerb beworben und sind unter den Top 5 gelandet. Beide Nordfriesen werden am 10. März in München zur Endausscheidung auf dem Catwalk stehen. Organisiert wird der Wettbewerb neben anderen vom Deutschen Handwerksblatt. Jetzt gilt es für beide Bewerber, im Internet so viele Stimmen wie möglich zu gewinnen. Die mit den meisten Stimmen werden in einem Kalender abgebildet.

Warum sie sich beworben haben? „Einfach aus Spaß. Mal sehen, wie weit man so kommt“, erklären beide unisono. „Ich weiß nicht wirklich, was auf mich zukommt“, sagt Malermeister Andreas Hansen, der im Netz schon eine kleine Fangemeinde aufgebaut hat: Auf seinem Instagram-Account unter dem Pseudonym About_Andy hat er bereits 8500 Follower.

Der gebürtige Friedrichstädter tritt zurückhaltend auf und erzählt von seinen Erlebnissen während des Wettbewerbs: „Die letzten 24 Teilnehmer – zwölf Frauen und zwölf Männer – sind gut miteinander vernetzt. Manchen von uns steht der Weg als Model offen, andere haben Werbeverträge erhalten. Nie hätte ich gedacht, dass es eine so große Resonanz auf diesen Contest geben würde.“

Zum Foto-Shooting ging es nach Düsseldorf. „Das alleine war schon eine spezielle Erfahrung“, berichtet Bäckermeister Thomas Freudenberg. „Mal von einem Profi abgelichtet zu werden und selbst im Fokus zu stehen, ist schon großartig. Es hat einen Riesenspaß gemacht.“

Schon oft hatte der gebürtige Buxtehuder Freudenberg überlegt, ob er sich für den Wettbewerb bewerben soll. Dieses Mal war es dann soweit. „Mit einem Mal rückte ich von Platz 30 auf 20. Das war schon ein erhabenes Gefühl.“ Er freut sich, im Kalender abgebildet zu werden. „Und ich finde es gut, dass ich damit unserem Handwerk ein wenig zum positiven Image verhelfen kann.“ Als gelernter Industriemechaniker und Inhaber der Niebüller Backstuben ist der Familienvater Handwerker aus Leidenschaft: „Dieser Wettbewerb ist die Chance für jedes Gewerk, zu verdeutlichen, dass wir im Handwerk charismatische und spannende Menschen haben. Der Jury geht es scheinbar nicht nur um die Optik. Vielmehr zählt authentisches Auftreten.“ Als nördlichster Bewerber verliert Thomas Freudenberg nicht viele Worte und auch in den sozialen Medien findet man ihn nicht. Eines liegt ihm aber sehr am Herzen. „Mein Beruf ist meine Berufung. Als Bäcker zu arbeiten ist kreativ, macht Kunden Freude und wir haben zu Zeiten frei, wenn andere arbeiten müssen.“

Wer möchte, dass einer der beiden nordfriesischen Charaktertypen am Ende Mr. Handwerk 2020 wird, kann bis Mittwoch, 4. März, abstimmen unter https://www.germanyspowerpeople.de. Der Sieger gewinnt eine Urlaubsreise. „Das Ziel und die Dauer sind mir noch nicht bekannt“, sagt Malermeister Andy lachend. „Das zählt für mich auch nicht. Die bisherige Zeit war so spannend und interessant, das alleine war die Bewerbung wert.“