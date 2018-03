Aktion der Husumer Nachrichten zur Wahl : Sie fragen – Politiker antworten

Die Leser unserer Zeitung können ihren Gemeindevertretern ganz konkrete Fragen stellen – wir leiten sie weiter und drucken die Ergebnisse ab.

von Stefan Petersen

18. März 2018, 14:00 Uhr

Die Kommunalwahl rückt näher, die Wahlprogramme der Parteien in den Gemeinde- und Stadtvertretungen liegen auf dem Tisch. Die sind im Großen und Ganzen jedoch eher allgemein formuliert und sprechen nun nicht unbedingt immer alle Probleme direkt an, die den Bürgern auf den Nägeln brennen. Und hier wollen wir aktiv werden, als Ihre Zeitung.

Wollen Sie von Ihren künftigen Volksvertretern wissen, ob Ihr Ort auch nach der Wahl weiterhin Straßenausbaubeiträge erheben wird, obwohl die Nachbargemeinde sie abschaffen will? Ob das lokale Schwimmbad, das vielleicht schwer sanierungsbedürftig ist, noch eine Zukunft hat, wenn statt Partei A künftig Partei B die Mehrheit in der Vertretung bekommt? Ob trotz knapper Finanzen die Beiträge zu Ihrem Kindergarten stabil bleiben oder erhöht werden sollen? Und ob die Feuerwehr vielleicht doch schon in diesem Jahr ihr dringend benötigtes neues Ensatzfahrzeug bekommen wird, für das es doch eigentlich gar kein Geld im Etat gibt?

Stellen Sie alle diese Fragen – über uns. Wir sammeln sie, kanalisieren sie und leiten ausgewählte Fragen an die entsprechenden Politikerinnen und Politiker weiter, von denen Sie Ihr Anliegen beantwortet haben möchten. Diese Fragen und die Antworten darauf drucken wir anschließend in der Zeitung ab.

Bitte schreiben Sie Ihre konkreten Fragen mit Ihrem Namen und Ihrer Telefonnummer – gegebenenfalls auch den gewünschten Adressaten – an kreisredaktion.husum@ shz.de oder per Post an Redaktion Husumer Nachrichten, Markt 23, 25813 Husum. Einsendeschluss ist Freitag, 23. März.