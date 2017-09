Breklum : „Sicherheit hat Priorität“

vergrößern 1 von 1 Foto: rah 1 von 1

Es ist wohl eher selten, dass die Entscheidung eines Gemeinderates mit Applaus bedacht wird. 15 Feuerwehrfrauen und -männer von derzeit 48 Aktiven der Freiwilligen Feuerwehr Breklum geizten nicht damit, nachdem Breklums Gemeindevertreter in ihrer jüngsten Sitzung einmütig für die Ausschreibung eines neuen Löschgruppenfahrzeuges (LF 10) mit 2000 Liter Wasser an Bord inklusive Allradantrieb und Platz für acht Einsatzkräfte im kommenden Jahr stimmten.

Damit folgte das Gremium dem Vorschlag, den eine aus Blaujacken bestehende Arbeitsgruppe gemacht hatte. Gemeindevertreter und Wehrführer Ernst-Georg Nommsen enthielt sich wegen Befangenheit seines Stimmrechtes. Die wesentlichen Vorteile beim favorisierten Fahrzeug sind, so informierte er noch einmal, dass das Team statt 600 Liter Wasser, wie beim zu ersetzenden mittlerweile 28 Jahre alten Tanklöschfahrzeug (TLF 16/24 Tr), dann zukünftig 2000 Liter für den ersten Löschangriff an Bord haben wird. Zudem hätten eben acht statt bisher fünf Kameraden Platz. Die Atemschutzgeräteträger, die zuallererst an Brandherde heran müssten, könnten sich während der Fahrt umziehen und ausrüsten. Gerade bei Nachbarschafts-Hilfeleistungen, wie beim jüngsten Brand in Vollstedt, habe sich gezeigt, wie wichtig mehr Löschwasser an Bord sei. „Wir haben in der Gemeinde mit dem Christian-Jensen-Kolleg, Fachkrankenhaus, der Schule oder größeren Gewerbebetrieben, eine hohe Brandlast. Daher sind 2000 Liter ratsam. Wichtig ist mir auch, dass eine Mannschaft in Gruppenstärke sofort vor Ort einsatzbereit ist“, so Nommsen. Bürgermeister Heinrich Bahnsen erklärte dazu: „Wenn wir zu kurz denken, wäre das schlecht. Wir sollten uns für ein LF 10 entscheiden, auch wenn das teurer wird und es weniger Fördermittel gibt.“

Der Kreis Nordfriesland hatte signalisiert, dass laut Feuerwehr-Bedarfsplan als Ersatzbeschaffung ein Tragkraftspritzenfahrzeug (TSF-W) – mit 600 Liter Wasser und sechs Plätzen – ausreicht. Gefördert werden würde es dann generell und unabhängig davon, ob die Kommune ein höherwertiges Fahrzeug anschafft, nur bis zu einem Kostenhöchstsatz von 121.000 Euro. Für Fehlbedarfsempfänger, wie die Gemeinde Breklum, würde der Fördersatz bei 30 Prozent liegen, im Endeffekt also nur bei 36.300 Euro. Man müsse für die bessere Fahrzeug-Variante sicherlich geschätzt rund 270.000 Euro rechnen, statt etwa 220.000 Euro bei abgespeckter Version. Doch mehr Sicherheit und Effektivität habe, so Bahnsen, für ihn Priorität. Das günstige Zinsniveau spreche hinsichtlich eines Kredites auch dafür. Außerdem werde sich der aktuelle Haushalt günstiger darstellen. Kämmerer Stefan Hems arbeite an einem Nachtrag. Die Gewerbesteuer-Einnahmen seien wider Erwarten gestiegen, so dass sich das Defizit reduzieren werde. In der nächsten Sitzung werde das Thema behandelt.

Nach vorangegangener Öffentlichkeitsbeteiligung segnete dann das Gremium bei einer Enthaltung den Entwurfs- und Auslegungsbeschluss zur 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 9 für das Gebiet östlich der Husumer Straße (B 5) bis zur Drelsdorfer Straße (L 28) und Eisenbahnlinie sowie westlich der Husumer Straße bis zum Bollhusweg (L 11), ferner Süderweg und südlich bis zum Carolinenweg, ab. Zum Hintergrund: Das Unternehmen KiK-Textilien möchte die Verkaufsfläche von 400 auf 608 Quadratmeter erweitern. Dazu wäre ein Anbau in südlicher Richtung nötig, der laut bisherigem B-Plan nicht erlaubt wäre. Das Warensortiment, so erläuterte der Gemeinde-Chef, solle nicht aufgestockt, sondern attraktiver präsentiert werden.