Eiderstedt : Sicherheit beim Fahrradfahren

Bereits zum 17. Mal veranstaltet die Kreisverkehrswacht Nordfriesland an den Eiderstedter Schulen ihren Plakatwettbewerb. „Rad fahren – sicher“ lautet das Motto, zu dem sich alle Schüler der dritten bis neunten Klassen auf der Halbinsel ein farbenfrohes und aussagekräftiges Bild ausdenken dürfen. Fahrrad fahren birgt viele Gefahren, besonders für Kinder, schreibt die Kreisverkehrswacht dazu. Was alles zu einem verkehrssicheren Umgang mit dem Rad gehört und auf welche Verkehrsregeln die Nutzer achten müssen, das soll in den Entwürfen zum Ausdruck kommen. Der Slogan „Rad fahren - sicher“ muss deutlich zu sehen sein. Weitere Texte sind nicht vorgesehen. Alle jungen Eiderstedter können ihre bunten Werke bis zum 27. April 2018 in den Polizeistationen Tönning, Garding und St. Peter-Ording abgeben. Danach wird die Jury aus den Einsendungen das schönste auswählen. Das Plakat muss eine DIN-A-3-Größe haben, ob im Hoch- oder Querformat bemalt, bleibt den Künstlern überlassen, ebenso die Technik. Informationen, wie gearbeitet werden kann, gibt es auf einem Flugblatt. Siegerehrung und Ausstellungseröffnung ist am 9. Juni, 11 Uhr, in der Stadtbücherei in Tönning. Weitere Informationen zu dem Wettbewerb geben Erich Bretthauer (Kreisverkehrswacht), Telefon 04841/3880, und Günther Lefeber unter Telefon 04861/610910.