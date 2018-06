Bredstedt : Shopping der besonderen Art

Ein buntes Programm und volle Häuser gab es beim verkaufsoffenen Sonntag in Bredstedt.

25. Juni 2018, 06:00 Uhr

„Sommer, Sonne, gute Laune“ – so lautete das Motto des zweiten verkaufsoffenen Sonntages in diesem Jahr in Bredstedt. Die Ehrenamtler des Handels- und Gewerbevereins (HGV) Bredstedt hatten für ein stimmiges Programm gesorgt und der Sonntagsspaziergang wurde von gut gelaunten Gästen in die Innenstadt verlegt. Frei vom Alltagsstress hieß es Bummeln durch Geschäfte und Läden rund um den Marktplatz und in der Osterstraße.

Die Geschäftsinhaber konnten sich über volle Häuser freuen. Der sich sonst über den Marktplatz erstreckende Flohmarkt fiel allerdings spärlich aus. „Viele waren wegen der schlechten Wetterprognosen erst gar nicht gekommen“, so Organisator Torsten Humfeldt. Neben Shoppingtour und Stärkung auf der kulinarischen Meile oder in einem der Café’s, ließen sich die Ehrenamtlerinnen des Kleine-Welt-Ladens gern hinter die Kulissen schauen, denn sie feierten ihr 30-jähriges Bestehen. Gut besucht war außerdem die Ausstellung zum Thema „Vereinsleben vergangener Tage in Bredstedt“ des Vereins für Bredstedter Geschichte und Stadtbildpflege im Tondern-Treff. Für die Lütten war das Karussell Anziehungspunkt. Austoben hieß es auf der Kinderhüpfburg oder beim Torwandschießen, angeboten von den Ehrenamtlern des Bredstedter Turn- und Sportvereins.

Musikalische Höhepunkte gab es auch, wie die Auftritte der jungen Spielleute des Spielmannszuges Langenhorn – dabei hatte der 13-jährige Johst Martensen seine Premiere als Stabführer – oder die der Musiker der Stormtown-Jazzcompany, die über den Marktplatz und durch die Osterstraße zogen. „War ein toller Tag. Wir sind auf unsere Kosten gekommen“, waren sich die Niebüller Hannelore Mextorf und Katharina Mommsen einig.