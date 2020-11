Shared Space – eine gute Idee?

Seit Jahren steht das Konzept auf dem Plan, wird aber immer wieder verschoben / Werbegemeinschaft hat sich indes schon Gedanken gemacht

15. November 2020, 16:31 Uhr

Husum | Die Idee, einen Shared Space in der Husumer Innenstadt einzurichten, ist bereits einige Jahre alt. Sie war schon in vielen Bauausschuss-Sitzungen Thema, wurde aber noch nicht umgesetzt. Die Husumer Nachrichten haben nachgefragt, was eigentlich Stand der Dinge bei diesem etwas in Vergessenheit geratenen Projekt ist.

Zur Erinnerung: Ein Shared Space, ein gemeinsam genutzter Raum, ist ein Konzept, bei dem alle Verkehrsteilnehmer – Autofahrer, Radfahrer und Fußgänger – auf der sonst in Fahrbahn und Gehweg getrennten Fläche gleichberechtigt sind. So soll die Dominanz der Autos gemindert, der Verkehr sicherer und dessen Fluss verbessert werden.

Schon vor fünf Jahren wurde im Rahmen des Mobilitätskonzepts Innenstadt 2025 für den Kernbereich der Husumer Innenstadt die Einrichtung eines Shared Space beschlossen. Das Bauamt hatte das Projekt dann 2017 zurückgestellt, weil zunächst andere Themen angegangen werden sollten.

Passiert ist noch immer nichts, wobei Ideen schon öfter diskutiert wurden. So erläuterte im vergangenen Frühjahr Bauamtsleiter Jörg Schlindwein: „Ziel ist ein aufgeräumter Straßenbereich mit behutsamem Design für intuitiv richtigen Verkehr bei geringer Fahrgeschwindigkeit statt einer Normierung für hohes Tempo“, erklärte er den Ausschussmitgliedern und benannte drei Bereiche, die in Angriff genommen werden sollen: „Der Bereich der Norderstraße bis zur Marienkirche – ein sehr schmaler öffentlicher Raum, der nicht für sehr viel Verkehr geplant war. Der Marktplatz, der mit seinen unterschiedlichen Höhen die größte bauliche Herausforderung darstellt. Und der Bereich westlich davon – der ist unproblematisch.“ Die Idee, den westlichen Teil der Norderstraße niveaugleich zu gestaltet – um dieses Nadelöhr für Radfahrer zu entschärfen – wurde bereits 2017 diskutiert. Zwei Jahre später wurde erörtert, ob eine Beschilderung „Spielstraße“ für den Bereich sinnvoll wäre. Für diese Idee gab es vor allem Kritik aus den Reihen der Gewerbetreibenden. Schließlich müssten der Lieferverkehr sowie die Müllabfuhr und auch Kunden problemlos durch die Straße fahren und kurz parken können.

Warum das Projekt Shared Space noch immer nicht in Angriff genommen wurde, erklärt Bauamtsleiter Jörg Schlindwein auf Nachfrage so: „Das hat den Hintergrund, dass es keine Maßnahme ist, die einfach mal soeben geplant werden kann. Die Vorgaben zur straßenverkehrsrechtlichen Nutzung reichen alleine nicht aus, eine Planung aufzustellen. Der gesamte Prozess gelingt nur unter einer breiten und umfassenden Beteiligung der Bevölkerung, der Anlieger und Anliegerinnen sowie Geschäftstreibenden. Diesen Prozess können wir derzeit aufgrund der aktuellen Umstände und unserer personellen Ressourcen nicht zur Zufriedenheit leisten. Deshalb wird das Projekt zunächst zurückgestellt.“

Ist denn so ein Shared Space überhaupt noch von Interesse? Peter Cohrs, Vorsitzender der Werbegemeinschaft Husum, sagt dazu: „Wir sind uns alle einig, dass die Innenstadt - das Herz der Stadt – attraktiv zu gestalten ist. Und die Situation, die wir heute haben, ist nicht mehr die, die wir damals bei der Sanierung hatten.“ Damit meint er auch den motorisierten Verkehr. Vor Zeiten des Einkaufszentrums Theo seien viele Autofahrer noch durch die Stadt zum alten Parkhaus gefahren.

„Durch die Innenstadt fahren heute vor allem noch der Lieferverkehr und Anlieger“, so Cohrs. Zusammen mit Mitgliedern der Werbegemeinschaft hatte Cohrs bereits im April 2018 den Beteiligten einen Plan vorgelegt, der die Vorstellungen der Werbegemeinschaft konkretisiert. In erster Linie betrifft der den Marktplatz. Auch der Uhrmacher Peter Koch, der ebenfalls im Vorstand der Werbegemeinschaft sitzt, hat den Platz, der direkt vor seiner Tür liegt, im Visier: „Sitzgelegenheiten, Bepflanzungen – der Ort muss zum Verweilen einladen“, sagt er. „Bevor ich doch aber irgendwas anfange zu planen, will ich doch wissen, wie das finanziert werden soll.“

Die Modernisierung des Platzes würde – im besten Fall – das Einkaufen zu einem Erlebnis machen. Dazu zähle auch Gastronomie rund um die Tine, zählt Chors auf. Der Höhenunterschied von zirka 1,50 Metern, deshalb auch der hohe Bordstein, könnte durch eine sogenannte Terrassierung mit drei Stufen, verteilt über den jetzigen Fußgängerbereich über den Marktplatz, ausgeglichen werden.

Somit wären die Fahrbahn und der Fußweg ebenerdig. „Ganz so antiautoritär, wie es ein Shared Space vorsieht, würden wir die Fläche nicht gestalten“, sagt er. Die Straße könnte beispielsweise farblich von der Fußgängerzone abgehoben werden, so Cohrs.

Auf Kurzzeitparkplätze will er nicht verzichten. Auch, weil die Innenstadtgeschäfte ja irgendwie beliefert werden müssten.

Und auch der Passantin Gesa Hansen liege viel an den Parkplätzen: „Meine Eltern sind nicht mehr gut zu Fuß. Für kurze Besorgungen mit dem Auto sind Parkmöglichkeiten wichtig.“ Cohrs findet auch: „Kurzzeitparkplätze müssten dann auch besser als solche gekennzeichnet werden.“

Christel Westphal ist als Fußgängerin, Fahrrad- und Autofahrerin oft in der Innenstadt unterwegs. Von dem Projekt habe sie noch nichts gehört, fände es aber generell „eine gute Idee für Husum.“ Sorgen mache sie sich nämlich regelmäßig – gerade mit Blick auf das Kopfsteinpflaster und den motorisierten Gegenverkehr – beim Fahrradfahren. „Aber warum alles auf einmal?“, fragt sie. Ihr Vorschlag: „Zuerst einmal würde es doch auch reichen, wenn man einfach ein Stück vom Fußweg für die Fahrradfahrer abgrenzen würde. Damit wäre doch schon vielen Menschen geholfen.“ Und auch Cohrs findet: „Ein Masterplan ist wichtig, damit wir nicht mit einer Flickschusterei anfangen, aber man könnte Teilaspekte in Abschnitten realisieren. Natürlich ohne das große Ganze aus dem Blick zu verlieren.“