Shanty-Chor lädt zu seinen Sommerkonzerten

In wenigen Tagen startet die Sommerkonzert-Serie des Shanty-Chores „De Fideelen Nordstrander“. Am Mittwoch (19.) geht es in der Koogshalle ab 20 Uhr los. Weitere Konzerte (ebenfalls alle ab 20 Uhr): Mittwoch (2. August) im Engländer Krug auf Nordstrand; Mittwoch (16. August) in der Koogshalle; Mittwoch (30. August) wieder im Engländer Krug. Karten gibt es im Vorverkauf auf Nordstrand bei Edeka und Top Kauf oder an der Abendkasse. Den Kartenvorverkauf für die Koogshalle haben übernommen: VR Bank Langenhorn (Dorfstraße 115), Provinzial Bredstedt (Marktstraße 35), NF-Palette Husum (Flensburger Chaussee 62), sowie unter 04671/6196 (Koogshalle).

von Stephan Bülck

erstellt am 11.Jul.2017 | 15:38 Uhr