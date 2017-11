Weihnachtspakete für Kinder in Rumänien : Service-Clubs sammeln Weihnachtspäckchen für Kinder in Rumänien

vergrößern 1 von 1 1 von 1

Zum 16. Mal sammeln der Round Table Südtondern, der Round Table Husum und der Ladies Circle Südtondern Weihnachtsgeschenke für Kinder in Rumänien, der Ukraine und Moldawien. Dazu sind knapp 11.000 Kinder in den Schulen und Kindergärten von Süderlügum bis Tönning mit Flyern über den kommenden Päckchen-Konvoi informiert worden.

Die Idee hinter diesem seit 2001 existierenden Gemeinschaftsprojekt hat doppelten Charme: Auf der einen Seite will man Kindern in Osteuropa, die aufgrund von Armut oder Bedingungen in den Kinderheimen darauf verzichten müssen, Weihnachtsgeschenke zukommen lassen; anderseits soll das Bewusstsein der Kinder in Deutschland gestärkt werden, dass mit gebrauchten Spielsachen und Kleinigkeiten Kindern in anderen Teilen der Welt eine Freude gemacht werden kann.

Für den Konvoi in Südtondern verantwortlich sind Round-Table-Mitglied Leif Peters und vom Ladies Circle Tanja Hennig; im Husumer Bereich organisiert Round-Table-Mitglied Bastian Bahnsen die Aktion. Peters betont, dass die Weihnachtspakete keinesfalls teures und neuestes Spielzeug beinhalten müssen: „Hauptsache, es ist funktionsfähig und gut erhalten! Auch Mal- und Schreibutensilien, Schulbedarf und Süßigkeiten sind gute Geschenke – nur sollte darauf geachtet werden, dass aufgrund von möglichen Allergien keine Nüsse eingepackt werden dürfen.“

Die Aktion ist in Nordfriesland in den vergangenen Jahren so weit gewachsen, dass man mit knapp 2500 Päckchen bereits einen gehörigen Anteil an den in Deutschland gesammelten 106.000 Paketen beigetragen hat. „Es ist toll, mitanzusehen, mit welcher Freude und welchem Elan die Kinder uns am Einsammeltag begegnen – und wie stolz sie sind, zum Erfolg des Konvois beizutragen“, schildert Peters seine Erfahrungen.

In diesem Jahr werden die Geschenke am Freitag, 17. November, vormittags an den Schulen und Kindergärten abgeholt. Auch bei den Filialen der Nord-Ostsee-Sparkasse und VR Bank jeweils in Niebüll und Leck sowie bei „bauXpert“ Christiansen in Niebüll, den Firmen Bast in Tönning und C. G. Christiansen in Mildstedt können die Geschenke bis Donnerstag, 16. November, aufgegeben werden.

Drei Mitglieder des Round Table begleiten den Konvoi wieder: Während Christian Singelmann – nebst Mitfahrer Jann-Henning Dircks – mit dem Geschenke-Lkw nach Rumänien fährt, zieht es Daniel Keyser und Moritz Steiner im Bus-Konvoi nach Moldawien. Dabei entstehen Kosten für Kraftstoff und Maut, die pro Paket zu zahlen ist. „Aufgrund der Vielzahl an Geschenken aus Nordfriesland sind wir deshalb auch auf Spenden angewiesen“, so Peters.





Spendenkonto: Round Table 88 Südtondern, Kennwort „Weihnachtspäckchen/Schule“, IBAN DE 27 2176 3542 0005 0344 42.