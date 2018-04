Garding : Serge Hatzenbühler kündigt seinen Rückzug an

Der Vorsitzende des Gewerbevereins Garding und Mittleres Eiderstedt will nach neun Jahren im Amt im kommenden Jahr nicht wieder kandidieren.

von shz.de

05. April 2018, 16:00 Uhr

Mit Freude begrüßte Serge Hatzenbühler 30 Mitglieder des aktuell 68 Unternehmen zählenden Gewerbevereins Garding und Mittleres Eiderstedt zur Jahresversammlung in den Räumen der Feuerwehr. „Euer zahlreiches Erscheinen beweist, dass sich bei uns etwas tut. Und das ist gut so“, erklärte der Vorsitzende.

Allerdings tat Hatzenbühler gleichzeitig kund, dass er im kommenden Jahr bei der turnusmäßigen Wahl nicht mehr für dieses Amt zur Verfügung stehe. „Nach neun Jahren braucht es jemanden mit frischem Elan. Denkt also langsam einmal darüber nach, wer für die Nachfolge infrage kommen würde“, gab er der Runde mit auf den Weg.

In seinem kurzen Jahresbericht erteilte der Vorsitzende der Öffnung der Eiderstedt-Messe 2020 für auswärtige Bewerber eine klare Absage. „Wir haben hier so viele tolle Betriebe, die sich auf der Messe vorstellen. Dieses vielfältige Angebot von vor Ort wollen wir nicht verwässern“, erklärte Serge Hatzenbühler. Außerdem teilte er mit, dass die beiden Infoschaukästen des Vereins jetzt wieder auf dem neuesten Stand seien. Andiskutiert wurde auch ein, zurzeit unter den Gewerbetreibenden kursierendes, gewerbliches Angebot einer elektronischen Infotafel. Allgemein kritisiert wurde dabei der vorgesehene Standort an der Touristinformation und das es der Anbieter abgelehnt habe, sein Projekt im Rahmen der Versammlung allgemein vorzustellen. Im Jahresprogramm des Gewerbevereins finden sich neben dem winterlichen, öffentlichen Fest ein Vortrag zum Thema Datenschutz und ein gemeinsamer Erste Hilfe-Kursus. Außerdem soll es ein vereinsinternes Fest im Sommer sowie erstmals eine gemeinsame Weihnachtsfeier der Mitgliedsbetriebe geben.

Bei den Wahlen schließlich wurde Boje Bartels in seinem Amt als Schriftführer bestätigt. Den Posten des zweiten Kassenprüfers übernimmt Matthias Loof. Und dem Hauptausschuss gehört nun Jörg Ohde an, der für den, aus persönlichen Gründen ausscheidenden Rainer Martens in das Organisations-Gremium nachrückt.

Mit allgemeiner Zustimmung reagierten die Teilnehmer zudem auf die Mitteilung der Bürgermeisterin Andrea Kummerscheidt (CDU), dass für die geplante Verlegung des Bahnhofs (wir berichteten) mittlerweile ein Konzept vorliege, das voraussichtlich im Juni in einer Einwohnerversammlung in der Dreilandenhalle vorgestellt werde.