Tönning : Seniorin kämpft um Busverbindung

von Ilse Buchwald

erstellt am 08.Sep.2017 | 21:00 Uhr

Wer auf dem Land keinen Führerschein hat, hat es oft sehr schwer von A nach B zu kommen. Und nicht immer laufen die Bus- oder Bahnlinien so, wie man es braucht, wie der Fall einer Seniorin aus Tönning beweist. Ihre Tochter Julia Kerschke schildert den Fall.

Die 82-jährige Margot Kerschke besucht jeden Tag im zehn Kilometer entfernten Tetenbüll im Pflegeheim ihren schwer kranken Mann. Jeden Tag, seit fast einem Jahr. Weil sie knapp 60 Jahre verheiratet sind und immer alles gemeinsam gemacht haben, und die Liebe eben stärker ist als die fortschreitende Krankheit. Vor knapp einem Monat hat man ihr gesagt, dass ihr Mann nur noch wenige Monate zu leben habe, was alles noch schwerer macht, denn zu der Anstrengung kommt die Angst, dass sie ihn vielleicht am nächsten Tag nicht wieder sieht. Also gönnt sie sich keine Pause, obwohl sie erst im vergangenen Jahr einen Beckenbruch hatte und ihr Rücken oft schmerzt.

Ihr Mann war mehr als 25 Jahre lang Schulleiter der damaligen Realschule in Tönning. Für seine Schüler hat er sich immer eingesetzt. Damals ging es in der Schule nicht nur um Leistungsdenken, sondern wesentlich auch darum, Werte zu vermitteln: Toleranz, Gleichberechtigung, Respekt, Gerechtigkeit, dafür hat er sein Leben lang gekämpft, so die Tochter. Und manchmal, wenn die alte Dame ins Pflegeheim kommt, findet sie eine Schachtel Pralinen auf seinem Nachttisch, denn nicht alle haben ihn vergessen. Einen Führerschein hat die alte Dame nicht, gewöhnlich muss sie vom Bahnhof Tönning bis Katharinenheerd mit dem Zug fahren und dann die 2,5 Kilometer bis zum Pflegeheim laufen und auch wieder zurück. Jeden Tag, jedem Wind und Wetter zum Trotz, bei Regen, Sturm, Sonne, Hitze. Aber es gibt auch viele nette Leute, und manchmal hält jemand an und nimmt sie im Auto mit. Denn ein Taxi kostet um die 23 Euro pro Fahrt, berichtet die Tochter.

Jetzt setzte sie ihre Hoffnung auf den Rufbus. Es ist das ideale Mobilitätskonzept, eingerichtet damit die Bürger auch in ländlichen Gebieten die Chance haben, Angebote der Daseinsvorsorge zu nutzen, sei es zur Schule, zur Apotheke, zum Arzt, zur Bank oder ins Pflegeheim, der Rufbus verbindet dank der Flexibilität kostengünstig die abgelegten Dörfer wie auch zentrale Ortschaften. Er verbindet die Dörfer rund um Garding, die den Kooperationsraum Mittleres Eiderstedt bilden. Mit dem Rufbus käme die alte Dame für 1,80 Euro von Tönning nach Tetenbüll in knapp 15 Minuten. Sie hätte mehr Zeit mit ihrem Mann, und es wäre weniger anstrengend für die 82-Jährige, so die Tochter. Doch der Rufbus darf da nicht halten. Denn die Stadt gehört nicht zum Kooperationsraum. Erst 2018 soll der Rufbus im südlichen Nordfriesland fahren, hat Margot Kerschke gehört. Sie hofft trotzdem , dass es bald eine unbürokratische, eine menschliche Lösung für sie gibt. Denn ihr Mann hat nur noch wenige Monate zu leben.

Gerne würde auch Uwe Schwalm, der „Vater“ des Rufbusses, eine Lösung für sie finden. Doch dass Problem sei eben, dass Tönning derzeit nicht angefahren werden darf, erklärt er. Erst ab August 2018 soll der Rufbus dann im südlichen Nordfriesland unterwegs sein, bestätigt er. Die Verantwortlichen für den Rufbus nehmen die Lage von Margot Kerschke aber sehr ernst und überprüfen die Situation, ergänzt Eiderstedts Amtsdirektor Herbert Lorenzen.