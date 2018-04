Senioren-Disco & Co. : Seniorenbeirat: „Alt werden geht in Husum gut“

Irene Fröhlich berichtete den Stadtvertretern von den Aktivitäten des Seniorenbeirats und von geplanten neuen Projekten für ältere Mitbürger.

Es gibt Menschen, die sagen, Husum sei eine Senioren-Stadt. Für die Vorsitzende des städtischen Seniorenbeirates, Irene Fröhlich, ist es zumindest „eine lebenswerte Stadt für Senioren“. Und am Ende stimmt vermutlich beides. Tatsächlich wählen viele aus südlichen Gefilden, die über Jahre Urlaub an der Nordsee gemacht haben, Husum zu ihrem Alterswohnsitz. Und auch rein statistisch stellt die Gruppe der über 60-Jährigen rund ein Drittel der Gesamtbevölkerung. Kein Wunder also, dass deren Vertretung in Politik und Verwaltung hohes Ansehen genießt.

Das zeigte sich einmal mehr, als Fröhlich der Stadtvertretung über ihre und die Aktivitäten ihrer aktuell 18 Mitstreiter berichtete. Eine grundsätzliche Bemerkung konnte sich die einstige Kommunal- und Landespolitikerin dabei nicht verkneifen: „Der weibliche Anteil in unserem Gremium spiegelt die paritätische Verteilung der Geschlechter besser wieder als manches Parlament“, so die Vorsitzende. Und auch wenn der Begriff „Parlament“ gemeinhin Landes- und Bundesebene vorbehalten ist, durfte sich in diesem Punkt auch Husums Politik unmittelbar angesprochen fühlen.

Fröhlichs weiterer Bericht stand noch ganz unter dem Eindruck einer Idee, die gut 200 Ü-55-jährige Husumer zu einer „Senioren“-Disco in in den Speicher gelockt hatte. Ein toller Erfolg – das fanden nicht nur die Initiatoren selbst, sondern auch die anwesenden Politiker und sprachen von einem „gelungenen Beispiel dafür, dass alt werden in dieser Stadt ziemlich gut geht“. Lothar Pletowski, Mitglied der CDU-Fraktion und selbst Senior, dankte Fröhlich, die ihr Amt erst kürzlich übernommen hatte, für den „vollen Elan“, mit dem sie dieses von Anfang an verfolgt habe. Zudem griff er den Wunsch der Seniorenbeiratsvorsitzenden nach mehr „Bürgerbeteiligung“ auf und regte an, „unsere älteren Bürger mal zu fragen, was sie von ihrer Gemeinde halten“, was sie erwarteten und was getan werden müsse, um sie zur aktiven Mitarbeit zu bewegen.

Zu tun gäbe es genug – vom abgesenkten Bürgersteig über seniorengerechte Planungen öffentlicher Gebäuden bis hin zu geselligen Veranstaltungen wie der schon erwähnten Ü-55-Disco, die wohl keine Eintagsfliege bleiben wird. Mitglieder des Seniorenbeirates, der alle vier Jahre gewählt wird, nehmen regelmäßig an Ausschusssitzungen teil und haben dort Rede- und Antragsrecht. Mit abstimmen dürfen sie allerdings nicht. Demnächst solle an jedem 1. Donnerstag im Monat dann auch eine Sprechstunde eingerichtet werden, kündigte Fröhlich an.

Husums Bürgervorsteher bescheinigte dem Gremium, Dinge nicht konservieren zu wollen, sondern Perspektiven aufzuzeigen. „Seniorenarbeit ist Zukunftsarbeit“, sagte Peter Empen und sprach von „einer aktiven Teilhabe auf ganz vielen Ebenen – in Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft“. Und direkt an Irene Fröhlich gewandt, sagte er: „Ihr Stachel ist manchmal unser Ansporn“. Gut so, mag sich die Vorsitzende gedacht haben, denn Husum ist nicht nur eine Senioren-Stadt, sondern eine Stadt mit überaus rührigen Senioren.