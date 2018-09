Viöler Gemeindevertretung : Senioren wollen eine Mitfahrbank

Mobilität und Bauarbeiten sind Thema in der Viöler Gemeindevertreter-Sitzung. Außerdem muss das Gremium umbesetzt werden.

von Silke Schlüter

17. September 2018, 15:17 Uhr

Ein bisschen murren einige Viöler Bürger schon darüber, dass derzeit überall im Ort Häuser abgerissen und durch Neubauten ersetzt werden. „Das bringt naturgemäß viel Lärm und Staub mit sich“, bat Bürgermeister Heinrich Jensen in der jüngsten Gemeinderatssitzung um Geduld und Verständnis. Mit der Nachricht, dass die Wohnungen in dem auf dem ehemaligen Autohausgelände geplanten Komplex in kürzester Zeit verkauft werden konnten, machte er zugleich deutlich, wie wichtig es ist, dass in Viöl neuer Wohnraum geschaffen wird. Gleichzeitig kündigte er an, dass die Ausschreibungen für die Straßensanierung in der Norderstraße und im Lund laufen und somit auch hier bald mit dem Baubeginn zu rechnen ist. Die Arbeiten an dem neu zu errichtenden Sportlerheim in Muschen haben bereits begonnen.

Der Seniorenbeirat möchte sich dafür einsetzen, dass am Pastorat eine Mitfahrbank installiert wird, um vor allem den älteren Bürgern einfache und schnelle Mitfahrgelegenheiten in die Kreisstadt zu ermöglichen. Über diesen und andere Standorte sowie über die Ausgestaltung der Bänke soll nun der Bauausschuss beraten.

Da Stefan Jensen sein Mandat aus persönlichen Gründen zurückgegeben hat, wird sich die Zusammensetzung der Gemeindevertretung in Kürze noch einmal ändern: Mit Levke Carstensen wurde für ihn bereits eine Nachfolgerin gefunden, die eigentlich auch in dieser Sitzung verpflichtet werden sollte, dann aber persönlich nicht zugegen war. Ihre Verpflichtung wurde auf die nächste Zusammenkunft des Gemeinderats verschoben. Zumindest aber konnte der durch den Rücktritt freigewordene Platz im Wahlprüfungsausschuss dank der Bereitschaft von Jürgen Jensen schnell wieder besetzt werden.

Aus dem Kultur-, Sport- und Jugendausschuss berichtete Jürgen Jensen, dass der Dörpsnamiddag, der erstmals in Kombination mit der Wiesenfete stattfand, erfolgreich verlaufen sei. Dennoch werde man darüber nachdenken, ob der frühere Standort am Viöler Dörpsplatz nicht doch geeigneter für diese Zwecke ist. „Vor allem den älteren Besuchern ist der Platz am Tukamp zu abgelegen und die Toiletten-Situation ist auch nicht optimal“, bestätigte der Bürgermeister nach der ansonsten positiven Bilanz.

Nach wie vor schmiedet der Ausschuss diverse Pläne, mit denen der Zentralort durch kulturelle Angebote und Veranstaltungen attraktiver gemacht werden soll.

Elisabeth Harder berichtete von einem Spielplatzbesuch, bei dem spielende Kinder in der Sandkiste auf Hundekot gestoßen seien und ihr erzählt hätten, dass dies häufiger der Fall sei. Ihrer Beobachtung nach würden Hunde dort zum Teil frei herumlaufen, außerdem würden ihre Besitzer die Hinterlassenschaften ihrer Tiere im Sand verbuddeln, statt zu den bereitstehenden „Gassi-Beuteln“ zu greifen und diese ordnungsgemäß im Mülleimer zu entsorgen. „Das ist nicht nur unverantwortlich den Kindern gegenüber, es ist auch eine umweltgefährdende Abfallbeseitigung und somit strafbar“, machte Gemeinde-Chef Heinrich Jensen deutlich.