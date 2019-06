Senioren-Fahrt nach Norstedt

von Stephan Bülck

05. Juni 2019, 11:48 Uhr

Bredstedt | Zwei Senioren-Fahrten zu Jonny’s Café in Norstedt finden am Mittwoch (26.) und Donnerstag (27.) statt. An beiden Tagen startet der Bus um 12.50 Uhr vom Bredstedter Marktplatz. Die Fahrt führt vorbei an Sehenswürdigkeiten und Bauwerken zum Küstenschutz. Der Norstedter Jonny Carstensen unterhält unterwegs die Gäste mit Geschichten über Land und Leute. Anmeldung bis Mittwoch (12.) in der Amtsverwaltung am Infoschalter sowie unter Telefon 04671/ 9192 -0 oder -39. Der Beitrag (acht Euro) wird im Bus kassiert.