Geringer Bruterfolg der Trauerseeschwalben : Seltener Vogel macht sich weiter rar

von Ilse Buchwald

erstellt am 16.Nov.2017 | 07:00 Uhr

Westerhever | Ein weiteres schlechtes Jahr liegt hinter den Trauerseeschwalben auf Eiderstedt. Aus 58 Eiern wurden lediglich neun Küken flügge. 16 Brutpaare hatten sich im Frühjahr auf Eiderstedt eingefunden und in Westerhever sowie Poppenbüll fünf Tränkekuhlen besetzt, um dort ihre Jungen großzuziehen. In Vorjahr sah das Ergebnis ähnlich aus, damals brüteten ebenfalls nur 16 Paare der vom Aussterben bedrohten Vogelart auf der Halbinsel, sie zogen auf zwei Tränkekuhlen in Westerhever und Poppenbüll sieben Küken bis zur Flugreife groß. Das war das bislang niedrigste Ergebnis auf Eiderstedt. Trotz Ausweisung des EU-Vogelschutzgebiets im Jahr 2009 und der Erstellung eines Managementsplans ein Jahr später erholen sich die Bestände nicht. Zum Vergleich: 2003 waren noch 58 Brutpaare und 103 flügge Küken gemeldet worden.

Claus-Christian Hinrichs, Diplom-Geograph und Landwirt aus Poppenbüll, stellte die diesjährigen Ergebnisse im Arbeitskreis Managementplan für das Vogelschutzgebiet vor. Er hat in diesem Jahr das Monitoring der Trauerseeschwalben im Schutzgebiet übernommen. Hinrichs vermutet Zusammenhänge mit dem schlechten Wetter Anfang und Ende Juni. So waren in Poppenbüll nach Unwettern insgesamt drei Brutplätze aufgeben worden. Dasselbe ereignete sich auch auf einer Tränkekuhle in Westerhever. Dort hatten zwei Paare eine zweite Brut angefangen, vermutlich kamen sie aus Poppenbüll. Anscheinend war die Nahrungssituation gut, wie Hinrichs erklärte, denn sie produzierten je drei Eier, was viel für ein Nachgelege sei. Doch nach einem Unwetter Ende Juli waren auch diese Eier verschwunden. Als gute Kinderstube entpuppte sich dagegen nur die zweite besetzte Kuhle in Westerhever. Dort ließen sich 13 Paare nieder. Neun Küken wurde hier bis Ende Juni/Anfang Juli flügge.

„Die Bestände stagnieren auf niedrigen Niveau“, sagte Hinrichs in der Zusammenkunft des Arbeitskreises in der Eiderstedter Amtsverwaltung in Garding. Der Rückgang sei erstmal gestoppt, doch das Niveau von vor zehn Jahren noch nicht wieder erreicht. Er habe beobachtet, dass die kleinen Kolonien erheblich unter Druck stehen, wenn in der Nähe Gras für Silage oder Heu geerntet werde und sich dann andere Vögel, wie beispielsweise Krähen, einfinden und die Trauerseeschwalben ihr Gelege verteidigen. Das Problem sei, dass sie dann keine Zeit mehr für die Nahrungssuche hätten. Zur Ehrenrettung der Krähen erklärte Sybille Stromberg vom Nabu, dass auf der Kuhle in Westerhever nicht ein einziges Mal per Fotofalle nachgewiesen worden sei, dass Krähen Eier oder Küken geholt hätten, wohl aber hätten sich Austernfischer, Waldohreule und Fuchs bedient.

Wichtig für die Trauerseeschwalbe sei nach wie vor der Besatz von Gräben mit dreistacheligen Stichlingen als Nahrungsfische sowie Mähwiesen mit Blühpflanzen, so Hinrichs weiter. So habe er beobachtet, dass die Trauerseeschwalben gerne Disteln anfliegen, um dort Insekten zu jagen. Dies vor allem bei windigem Wetter, wenn die Wasseroberfläche in den Gräben gekräuselt sei, und daher Fische vom Vogel schlecht gejagt werden können. Generell seien hohe Wasserstände im Frühjahr und Sommer wichtig, damit der Stichling vom Meer in die Gräben aufsteigen könne.