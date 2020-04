Selbstgenähtes fürs Seniorenheim

Schutzmasken sind Mangelware: Einrichtungen bitten um selbstgenähte Stoffmasken / Husumer Nachrichten und CJ Schmidt nähen für den guten Zweck mit

von Friederike Reußner

01. April 2020, 16:36 Uhr

Mildstedt | Mundschutzmasken sind derzeit überall Mangelware, was vor allem die Mitarbeiter in der ambulanten und stationären Pflege vor Herausforderungen stellt: Wie sollen sie sich und ihre Kunden und Patienten schützen? Aber auch im Privaten wollen immer mehr Menschen Mundschutze tragen, wenn sie beispielsweise einkaufen gehen. Viele nähen sie sich selbst (wir berichteten).

Wer das kann, ist dieser Tage sehr gefragt: In Husum und Umgebung suchen mehrere Pflegeeinrichtungen nach freiwilligen Nähern, die ihnen selbstgenähte Masken spenden (siehe Infokasten). Auch die Husumer Nachrichten in Kooperation mit der Husumer Wirtschaft wollen mithelfen: Die Schneiderei des Modehauses CJ Schmidt produziert ab heute Stoffmasken, die Menschen zur Verfügung gestellt werden sollen, die sie dieser Tage dringend brauchen.



Situation in den Pflegeheimen





„Noch haben wir keine Corona-Fälle in unseren Einrichtungen, deshalb setzen wir die wenigen Profi-Masken, die wir aktuell im Bestand haben, derzeit bewusst noch nicht ein. Dieser Moment kommt noch früh genug auf uns zu“, sagt Thomas Schella. Der Einrichtungsleiter des Arbeiterwohlfahrt (Awo) Service- und Wohnzentrums Mildstedt hat natürlich längst Nachschub bestellt. Doch der lässt auf sich warten, weltweit ist das benötigte Schutzmaterial „ausverkauft“.

Aus dieser Not heraus hat er gemeinsam mit dem Vorsitzenden des Awo-Ortsvereins eine kreative Aktion ins Leben gerufen: „Wir haben in unserem Mitglieder- und Freundeskreis mehr als zwei Dutzend ehrenamtliche Näherinnen gefunden, die jetzt mit Vollgas dabei sind, Masken für den Mund-Nasen-Schutz zu nähen“, erzählt Hans-Peter Henkens.

Ute Tobegen-Hill ist eine der Näherinnen. Sie sitzt derzeit unentwegt an der ratternden Nähmaschine, während ihr Mann Hans Georg Stoffe zuschneidet. Die Nähanleitung stammt vom Deutschen Hausärzteverband Niedersachsen.

Stoffe, Bänder und Bindedraht zum Stabilisieren der Masken werden von der Awo gestellt, wobei ausgerechnet die Stoffe mittlerweile ebenfalls zur Mangelware geworden sind: „Wenn uns jemand mit Materialspenden unterstützen kann, freuen wir uns natürlich sehr“, sagt Thomas Schella. Geplant ist, nicht nur das hauseigene Pflegepersonal vorübergehend mit solchen Masken auszustatten, sondern auch alle Risikopatienten und Kunden in Mildstedt. „Das wären 500 bis 600 Schutzmasken, die benötigt werden“, schätzt er. Informationen darüber, was gerade am meisten gebraucht wird, gibt es in der Sozialstation unter der Rufnummer 04841/7880.

Und wie viel bringt so eine Stoffmaske? „Laut dem Chefvirologen Christian Drosten können derartige Masken durch Husten und Niesen verströmte Tröpfchen zum Großteil abfangen“, sagt Henkens, während der Kreisgeschäftsführer des DRK dafür plädiert, diese Aktionen mit Außenmaß zu betrachten: Was eine Infektion mit Covid-19 betrifft, dürfe man sich nicht zu sehr in Sicherheit wiegen, denn der Schutz durch solche Eigenkreationen liege bei maximal 50 Prozent – im Gegensatz zur professionellen dreilagigen OP-Maske (70 Prozent) und den FFP-Masken der Klasse 3 (99 Prozent). „Und das auch nur, wenn sie gut gemacht sind“, betont Torben Walluks.

In einem sind sich aber alle einig: „Die selbstgenähten Masken sind in jedem Fall besser als gar kein Schutz. Und dass nicht nur in Zeiten von Corona, sondern bei jedem Infekt, egal wie klein oder groß er auch sein mag.“