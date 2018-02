Hattstedt : Seit 71 Jahren Mitglied im Chor

Rolf Appeles erhält mit der Kuhlomedaille die höchste Auszeichnung für Bläser. Und es gab viele weitere Ehrungen bei der 90-Jahr-Feier des Posaunenchors.

von voi

23. Februar 2018, 09:00 Uhr

Ein besonderer Gottesdienst stand anlässlich des 90. Bestehens des Posaunenchores in der Hattstedter Marienkirche an. Mehr als 160 Besucher, darunter Bläserfreunde, die extra aus Russland angereist waren, hatten sich eingefunden, um dabei zu sein. Gehalten wurde die feierlich-fröhliche Andacht von der Pastorin Heike Braren (Olderup) und dem „Hausherrn“, Pastor Jörn Jebsen. Letzterer führte allerdings gleich zu Beginn aus, dass der Chor genau genommen bereits seinen 92. Jahrestag feiere. „Das 75-jährige Jubiläum haben wir noch groß gefeiert. Aber den 90. Geburtstag haben wir dann irgendwie verpasst. Aber so genau muss man es bei einem freudigen Anlass ja auch nicht nehmen“, erklärte er schmunzelnd.

Musikalisch zeigte sich der aktuell 22 Mitglieder (im Alter von zehn bis 84 Jahren) zählende Posaunenchor unter der Leitung von Igor Vlassov auf hohem Niveau. Unterstützt wurden die Hattstedter, die sich zwei Mal wöchentlich zum Proben treffen, zudem von Bläsern aus Breklum, Husum, Ostenfeld, Mildstedt und Schwesing, sodass insgesamt mehr als 30 Musiker das sonnendurchflutete Kirchenschiff mit vielfältigen Melodien erfüllten. Freuen durften sich die begeisterten Zuhörer unter anderem an klassischen Werken der Kirchenmusik wie dem „Gloria sei dir gesungen“ von Johann Sebastian Bach. Aber auch neue Töne wie das, fast im swingenden Rhythmus einer Big Band von Werner Petersen arrangierte „Du hast uns Herr gerufen“ wurden mit lautstarkem Beifall belohnt.

Petersen war allerdings nicht nur zur Verstärkung der Tubisten gekommen, sondern auch in seiner Funktion als Landesposaunenwart der Posaunenmission Hamburg-Schleswig-Holstein, in der er schließlich zahlreiche Ehrennadeln an verdiente Chormitglieder überreichte. Unter anderem erhielten für 50 Jahre und mehr Theo Deuscher (50 Jahre), Karl-August Jensen (51 Jahre) und Jürgen Kreienbrink (57 Jahre) diese in Ehrengold. Und über die Anerkennung in Ehrensilber für 41-jährige Treue freute sich Christa Brodersen.

Mit der Kuhlomedaille, der höchsten Auszeichnung für Bläser, wurde Rolf Appeles für seine sage und schreibe 71-jährige Mitgliedschaft geehrt. „Ich bin als Neunjähriger in den Chor eingetreten, weil meine ganze Familie dabei war. Aber schon meine Großeltern waren sehr musikalisch“, erzählte der 79-Jährige, der zehn Instrumente spielt und mit großer Freude selbst komponiert und textet.

Mit Kostproben seines Schaffens unterhielt der Hattstedter auch die Gäste, die sich nach dem Gottesdienst zum Feiern in der Schule trafen. Nach einer leckeren Suppe war hier zur gemütlichen Kaffeetafel geladen, bei der unter anderem der Kirchenchor ein Ständchen brachte und auch die Bläser noch einmal zu ihren Instrumenten griffen.