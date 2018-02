Rantrum : Seit 60 Jahren im DRK

Die Vorsitzende des DRK-Ortsvereins Rantrum ehrt Marianne Dau-Schmidt und weitere langjährige Mitglieder.

von hem

26. Februar 2018, 10:00 Uhr

Der DRK-Ortsverein hatte eingeladen, und zahlreiche Mitglieder waren zur Jahresversammlung erschienen.

In ihrem Jahresrückblick erinnerte die 1. Vorsitzende Inga Syring an die zahlreichen Veranstaltungsangebote. Rund 40 Personen nahmen regelmäßig an dem monatlichen Essen in Gemeinschaft teil, die drei Blutspendetermine bescherten jeweils 80 bis 100 Spender, Tagesausflüge fanden gemeinsam mit dem SoVD statt, die 14-tägigen Spielenachmittage wurden sehr gut angenommen.

Zur Zeit hat der Ortsverband 162 Mitglieder. „In 2017 sind sechs unserer Mitglieder verstorben, sechs weitere umgezogen. Zu den bisher sieben Neuen kamen heute Abend noch einmal drei weitere hinzu. Wir hatten aber doch schon mal eine Stärke von über 200 Mitgliedern“, sagte die Vorsitzende.

Dem Kassenbericht von Annika Reimer folgten lobende Worte von Kassenprüferin Margret Becker: „Wir haben eine sehr korrekte Kassenführung festgestellt.“

Über den DRK-Kreisverband erfuhr der DRK-Ortsverein von einer neuen Satzung, über die diskutiert und beschlossen werden soll. Dazu die Vorsitzende: „Wir haben in Rantrum eine eigene Satzung von 1989.“ Ein wichtiger Hinweis kam von Bürgermeister Horst Feddersen: „Ihr müsst keine neue Satzung übernehmen, wenn ihr schon eine habt. Die neue Satzung wird mit Sicherheit nicht besser.“ Erst 2019 wollen die Mitglieder in Rantrum dazu beraten. „Eurem DRK kann ich nur bescheinigen: Bei solch einem aktiven Vorstand, braucht ihr euch keine Sorgen um die Zukunft zu machen“, erklärte der Bürgermeister weiter.

Und mit diesem Vorstand geht das DRK ins laufende Jahr: 1. Vorsitzende Inga Syring, 2. Vorsitzende Ellen Lorenzen, Schatzmeisterin Annika Reimer, Schriftführerin Nicole Flauger. Kassenprüferinnen sind Margret Becker und Susanne Jungnickel.

Viel Beifall gab es dann anlässlich der Ehrungen: Bereits 60 Jahre halten Marianne Dau-Schmidt, Gerda Müller und Linde Petersen ihrem DRK die Treue. Auf eine 50-jährige Zugehörigkeit blickt Christa Dau-Schmidt zurück, und 40 Jahre sind Gerda Block, Hertha Lorenzen, Ruth Peters, Ruth Rudolph, Ingrid Schulz und Elsabe Thiessen dabei. Für 25 Jahre wurden Susanne Lorenzen und Peter Mommsen geehrt. Alle erhielten Ehrennadeln, Urkunden und Blumensträuße.

Viel vor hat der Ortsverein auch in diesem Jahr. Heute (26.) geht es auf Ausflugsfahrt zu einem „Maritimen Tag“ nach Hamburg. Am 21. April wird ein Ausflug ins Alte Land angeboten. Der „Klützer Winkel“ mit dem dazugehörigen Schloss wird am 14. Juni besucht, zum Orchideengarten mit anschließender Elbe-Schifffahrt starten die Mitglieder am 19. September. Die Blutspende-Termine sind am 4. April, 11. Juli und am 10. Oktober.