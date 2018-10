Licht-Test beim TÜV Nord : Sehen und gesehen werden

Husum, Garding, Breklum: Kostenloser Lichtcheck noch bis Ende Oktober möglich.

von hn

21. Oktober 2018, 18:22 Uhr

Die Tage werden kürzer und die Sichtverhältnisse schlechter. Deshalb ist es nun besonders wichtig, dass die Lichtanlagen aller Fahrzeuge einwandfrei funktionieren. Um die Fahrzeughalter aus Husum und Umgebung sicher in den Herbst zu schicken, bieten die TÜV-Stationen Husum, Garding und Breklum auch in diesem Jahr einen kostenlosen Lichtcheck noch bis Ende Oktober an.

„Bei Nebel, Regen und früher hereinbrechender Dunkelheit tragen richtig eingestellte Scheinwerfer viel zur Fahrsicherheit bei“, sagt Erk Coltzau, Leiter der TÜV-Station Husum. Falsch eingebaute beziehungsweise eingestellte oder defekte Leuchten sind der häufigste Grund dafür, dass Fahrzeuge die Hauptuntersuchung nicht bestehen.

„Vielen ist gar nicht bewusst, dass ihr Licht nicht korrekt eingestellt ist. Oftmals wird das Problem erst erkannt, wenn aufgrund von schlechter Sicht ein Unfall passiert“, ergänzt Sven Kleine, Leiter der TÜV-Station Garding. Bei zu hoch eingestellten Leuchten besteht die Gefahr, die Fahrer auf der Gegenfahrbahn zu blenden. Auch vorausfahrende Fahrer, die durch den Rückspiegel blicken, können irritiert werden. Sind die Scheinwerfer dagegen zu niedrig eingestellt, ist das eigene Sichtfeld begrenzt und man kann mögliche Hindernisse oder Gefahren nicht rechtzeitig erkennen.

Neben der richtigen Einstellung des Abblendlichts sind auch funktionierende Schluss- und Nebelschlussleuchten ein wichtiger Sicherheitsfaktor bei Dunkelheit oder Nebel. Zudem müssen Blinker und Bremslichter intakt sein, um anderen Verkehrsteilnehmern Abbiege- und Bremsvorgänge anzeigen zu können.

„Mit unserer jährlichen Lichtcheck-Aktion wollen wir zur Sicherheit auf den Straßen in den dunklen Monaten beitragen“, erklärt Dennis Boyn, Teamleiter bei TÜV Nord und zuständig für den Standort Breklum. „Wir wünschen allen im Herbst eine gute und sichere Fahrt.“