Aus den Gemeinden : Seeth muss nur neun Vertreter stellen

Mit 13 Gemeindevertretern wollte Bürgermeister Peter Dirks (AWS) nach der Kommunalwahl im kommenden Jahr „auf gar keinen Fall starten“. So viele aber hätte er aufgrund der Einwohnerzahl vom 31. Dezember 2015 stellen müssen. Denn diese Zahl ist maßgeblich für die Anzahl der Mitglieder, die nach der Kommunalwahl in dem Gremium sitzen sollen. Zu diesem Zeitpunkt lebten in der Gemeinde Seeth 1.417 Einwohner – davon waren allerdings 822 in der ehemaligen Kaserne untergebrachte Geflüchtete. Doch jetzt sieht die Lage wieder ganz anders aus. Mit dem neuen „Gesetz zur Durchführung der Gemeindewahlen in Gemeinden mit Erstaufnahmeeinrichtungen“ gilt nunmehr: Für Seeth ist die vom Landesamt Hamburg und Schleswig-Holstein errechnete Einwohnerzahl vom 30. September 2015 – da waren es noch 595 Einwohnern – maßgeblich. Das bedeutet, dass der Seether Gemeinderat auch nach der Kommunalwahl im Mai 2018 weiterhin aus neun Gemeindevertretern bestehen wird.

Mit sieben von neun Kommunalpolitikern trat dann auch Gemeinderat zur jüngsten Sitzung an – begleitet von 28 Zuhörern. Zu Beginn verpflichtete Bürgermeister Dirks die neue Gemeindevertreterin Vera Homann (SPD) und verabschiedete Karl-Heinz Iwers, der aus der Gemeinde wegzieht. „Kalle“ Iwers gehörte der Gemeindevertretung bereits in zweiter Wahlperiode an und habe sich durch eine stetige engagierte Mitarbeit ausgezeichnet, wie der Gemeindechef berichtete und ihm ein Präsent überreichte.

Schon im Frühling hatte sich Seeth darum bemüht, einige der Container zu ergattern, die das Land an Kommunen, gemeinnützige Organisationen und Schulen verschenkt. Sie waren im Zuge der großen Flüchtlingswelle angeschafft worden und ließen sich nicht mehr veräußern. Doch die Nachfrage war groß, und lange wusste die Gemeinde nicht, ob sie noch etwas vom Kuchen abbekommt. Doch das Warten hat sich offensichtlich gelohnt. Die Gemeinde habe gleich vier Container an Land gezogen, wie Dirks mitteilte. Zwei davon bekommt der Sportverein. Der TSV Seeth-Drage möchte einen davon zur barrierefreien Sanitäranlage umbauen. Das kostete rund 6.500 Euro, davon trägt der Sportverein 3.500 Euro selbst. Die Gemeinde Seeth gibt 1.500 Euro hinzu, 1.500 Euro werden von der Gemeinde Drage erbeten.

Zum Thema Nachnutzung der ehemaligen Stapelholmer Kaserne zeigte sich Dirks optimistisch. „Wir sind guter Hoffnung, dass da was kommt“, sagte er. Die von der Gemeinde Seeth auf dem Kasernen-Gelände installierte große Bauernglocke ist jedenfalls jetzt entfernt und soll ihren Standort in Bargen finden.



Gemeindevertretung Seeth – weitere Themen

>Zum Thema Blockheizwerk (BHKW) im Moorackerweg hatte Planer Michael Mäurer einen Vortrag ausgearbeitet. Die Fläche des BHKW wird als Fläche für Wärmekopplung ausgewiesen. „Es ist ein Lärmschutzgutachten erstellt worden. Demnach muss eine schalldämmende Tür eingebaut werden“, erklärte er. Die restlichen Baumaßnahmen am BHKW werden jetzt vorgenommen, fügte Udo Obst (SPD) hinzu.

>Für die Atemschutzgeräteträger der Seether Feuerwehr wurden für jeweils 1.000 Euro zehn neue Helme angeschafft.

>Einstimmig verabschiedet wurde der Jahresabschluss 2016 der Gemeinde. Die Ergebnisrechnung schließt mit einer Verbesserung von 43.572 Euro ab. Der Ursprungs-Haushalt wies einen Fehlbetrag von 39.900 Euro aus. Somit ergibt sich ein Jahresüberschuss von 3.672 Euro, der der allgemeinen Rücklage zugeführt wird.

>Zwei Kinder aus Seeth wurden in der Grundschule Friedrichstadt eingeschult.

>Drei Baugrundstücke sind verkauft – zwei davon im neu ausgewiesenen Baugebiet, eines im älteren Neubaugebiet.