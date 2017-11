Sandentnahme Watt Sedimentmangel Warft : Sedimentmangel macht Sorgen: Warftverstärkung ohne Sand aus dem Watt

vergrößern 1 von 1 Foto: Christian Thiessen 1 von 1

erstellt am 16.Nov.2017

„Mit der Anerkennung als Biosphärengebiet verpflichten sich die Halligbewohner, im Einklang mit der Natur zu leben und nachhaltig zu wirtschaften.“ An diesen Grundsatz erinnerte Sabine Müller, Geschäftsführerin des Unesco-Projekts „Biosphäre Die Halligen“ die Teilnehmer eines Treffens des Biosphärenrats der Halligen in der Nordsee-Akademie in Leck.

Im Mittelpunkt der Tagung stand ein Referat unter dem Titel „Sichere Zukunft für unsere Halligen“, gehalten von Ministerialdirigent Dietmar Wienholdt. Er fasste die Aktivitäten und Ziele des Landes zusammen. „Die Warften und ihre Gebäude sollen in erster Linie für die dauerhaft auf den Halligen lebende Bevölkerung gesichert werden“, betonte der Leiter der Abteilung Meeres- und Küstenschutz im Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume. Dass sich der Anstieg des Meeresspiegels beschleunigen werde, daran bestehe kein Zweifel. Deshalb sei die Gewährleistung einer langfristigen Bewohnbarkeit der weltweit einmaligen Halligwelt als unersetzbarer Teil des schleswig-holsteinischen Kulturerbes Ziel der Landesregierung.

Wienholdt erläuterte die verschiedenen Konzepte. Bei extremem Hochwasser und ohne Deiche stünde Hooge bereits heute zu 80 Prozent unter Wasser. So müsse unter anderem ein Fokus auf die Sicherung der Halligkanten gerichtet werden. Warftverstärkungen wie bereits jetzt beim Marktreff auf Hooge und den geplanten Klimawarften Treuberg (Langeneß), Knudts- und Kirchwarft (Gröde) sowie Norderwarft (Nordstrandischmoor) seien weitere Projekte, die der Sicherheit der Halligbewohner dienen sollen (wir berichteten). Abschließend machte Wienholdt deutlich, wie einem Sedimentmangel im Wattenmeer vorgebeugt werden müsse. Dort dürfe kein Sand mehr entnommen werden. „Es bleibt noch genug Zeit für die Vorbereitung der genannten Maßnahmen, allerdings müssen Messprogramme und Forschungsprojekte noch verbessert werden“, erläuterte Dietmar Wienholdt die Arbeitsschritte.

Sabine Müller ergänzte dies mit dem Hinweis darauf, dass das Leitziel des von der Unesco im Jahr 2005 zum Biosphärenreservat ernannten Gebietes eine nachhaltige Zukunftsvorsorge sei. Dabei stünden die ökologischen, ökonomischen und sozio-kulturellen Bedingungen und Bedarfe der Halligen im Mittelpunkt. Diese Strategie der Nachhaltigkeit werde mit Hilfe des Kreises und des Landes umgesetzt.