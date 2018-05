Hallig Oland : Schwimmleine für den Fuchs

Küstenschützer beraten bei der Deichschau auf Oland über notwendige Maßnahmen - dazu gehört auch eine Fuchssperre.

von Stephan Bülck

03. Mai 2018, 11:00 Uhr

„Ich sehe hier was die Wasserbauer für eine hervorragende Arbeit machen“, lobte Siegfried Puschmann den Einsatz der Küstenschützer für die Hallig. In seiner Eigenschaft als stellvertretender Kreispräsident Nordfrieslands war Puschmann erstmalig bei der Inspektionsreise im Rahmen der Frühjahrsdeich- und Warftschau durch die Fachleute vom Landesbetrieb für Küstenschutz, Nationalpark und Meeresschutz (LKN) auf Oland mit dabei. Im Gespräch mit den LKN-Mitarbeitern auf der Hallig erhielt er viele Informationen über deren Arbeit vor Ort.

Bereits bei der Fahrt auf das Eiland über den Lorendamm informierte ihn LKN-Baubetriebsleiter Florian Schlüter über die seit Jahren währenden Probleme mit der Fuchssperre in dem Bauwerk. Im Rahmen der Dammerhöhung wurde die Sperre vor einigen Jahren auf Drängen der Naturschutzverbände und nach einer systematischen Erfassung gebaut. Deshalb erfolgte ein zweijähriger Baustopp für den Weiterbau der Reststrecke bis Oland.

Die gesamten Maßnahmen um die Sperre führten dann zu zusätzlichen Kosten von rund 600.000 Euro. Mit der Fuchssperre soll verhindert werden, dass die Raubtiere nach Oland gelangen und in den dortigen Vogelbrutgebieten räubern können. Inzwischen hat sich herausgestellt, dass der Fuchs den Priel an der Sperre problemlos durchschwimmen kann. „Deshalb haben wir jetzt in der Mitte des Priels auf einer Strecke von rund 400 Metern eine Schwimmleine installiert“, so Schröter. „Tauchen kann der Fuchs nämlich nicht“.

Im weiteren Verlauf der Sichtung wurde der nordöstliche Regionaldeich bis zur Entwässerungsstöpe geschaut. Die muss nach einem Sturmschaden instand gesetzt werden. Im Bereich des südöstlichen Deiches bis zum Hafen sind Verstärkungen am Deckwerk erforderlich. In den Bereichen ohne Deckwerk sollen die Auskolkungen (Auswaschungen) und Schäden an der Grasnarbe behoben werden. „Die Verstärkungen sind geplant und befinden sich in der Genehmigungsphase“, kündigte Schröter an. Die Lahnungsfelder im Nordosten der Hallig sollen im kommenden Jahr wieder verfüllt werden. Die geplanten Sanierungsarbeiten an den drei Betonsielen werden erst 2019 erfolgen. Die Funktion der Siele ist aber weiterhin gegeben, waren sich Fachleute einig.

Einig waren sich die Teilnehmer auch darin, Großvieh, wie zum Beispiel Rinder, dürften zum Schutz der Grasnarbe nicht auf der Warft laufen. Die befinden sich derzeit ebenso wie die Regionaldeiche in einem guten Unterhaltungszustand. Mit auf den Weg nahm der LKN-Baubetriebsleiter am Ende die Forderung der Halligleute, dass die geplanten Deckwerksverstärkungen dringen erforderlich seien.