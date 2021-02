Sozialräume in Nordfriesland : Schwerpunkt Geistige Entwicklung – So ermöglicht eine Kooperation aus Niebüll den Besuch der Offenen Ganztagsschule für alle Kinder

Im dritten Teil der Serie wird das Projekt Leni vorgestellt: Eine Kooperation ermöglicht den Besuch der Offenen Ganztagsschule für alle Kinder

Nordfriesland | Der Kreis Nordfriesland hat seine Sozialraumverträge für die Jugend-, Familien- und Eingliederungshilfen neu vergeben. In der Jugendhilfe haben sich die KOMPASS gGmbH (Sozialräume Nord/Süd), das Diakonische Werk Husum (Husum/Mitte) und das Diakonische Werk Südtondern (Inseln) durchgesetzt; in der Eingliederungshilfe die IUVO gGmbH (Süd) sowie die Lebenshilfe Husum (Husum/Mitte), Niebüll (Nord) und Inseln (Inseln). In loser Reihenfolge stellen wir alle Sozialraumträger mit einem konkreten Angebot vor. Heute geht es um die Kooperation der Lebenshilfeeinrichtungen Niebüll GmbH (LeNi) mit der Carl-Ludwig-Jessen-Schule, dem Niebüller Förderzentrum mit dem Schwerpunkt Geistige Entwicklung.





Für die 88 Kinder und Jugendlichen, die derzeit in Niebüll das Förderzentrum mit dem Schwerpunkt Geistige Entwicklung besuchen, ist der Schulalltag heute deutlich anders als noch vor fünf Jahren. Hatten viele von ihnen früher ihren persönlichen Schulbegleiter an ihrer Seite, so kümmert sich heute ein ganzer Stab aus Fachkräften gemeinsam um alle Schülerinnen und Schüler. Möglich wurde dies durch eine Kooperation der Carl-Ludwig-Jessen-Schule mit der Lebenshilfeeinrichtungen Niebüll GmbH (LeNi). Fachbereichsleiterin Birte Erichsen und Schulleiter Florian Pagel erzählen, wie es dazu kam und warum alle Beteiligten davon nur profitieren können.

Nachmittags: Tägliches Betreuungsangebot für alle

Bevor die Carl-Ludwig-Jessen-Schule 2013/2014 zur Offenen Ganztagsschule (OGS) wurde, gab es dort lediglich an zwei Nachmittagen pro Woche ein Betreuungsangebot der Lebenshilfe, das nur von Kindern mit einem Pflegegrad in Anspruch genommen werden konnte. Das sollte sich mit dem neuen Status der Schule ändern. „Unser Ziel war die präventive Teilhabe aller Kinder“, so Birte Erichsen. Jeder Schüler sollte die Chance bekommen, die OGS zu besuchen und die vielfältigen Freizeitangebote im nunmehr täglichen Nachmittagsprogramm zu nutzen. Das taten vor der Pandemie bereits mehr als 50 Prozent der 6- bis 18-Jährigen. Das Angebot, das auch die Schülerbeförderung umfasst, besteht Montag bis Donnerstag von 14 bis 16.30 Uhr, Freitag von 11 bis 14 Uhr. Das Nachmittagsangebot der LeNi wird aus Mitteln des Ministeriums für Bildung und Wissenschaft finanziert, durch den Kreis Nordfriesland als Schulträger und aus dem Sozialraumbudget der Eingliederungshilfe für unter 18-Jährige, und durch Elternbeiträge.

Vormittags: Alle sind für alle da – gelebte Inklusion

Doch nicht nur der Nachmittag sieht inzwischen anders aus, auch vormittags hat sich im Förderzentrum viel getan. Waren die Schulbegleiter und ihre Schützlinge früher unzertrennliche Duos, so sind die Begleiter heute für die gesamte Klasse da. Jedes einzelne Kind kann ihre Hilfe in Anspruch nehmen. Das fanden nicht alle Eltern sofort toll. „Hier und da gab es anfangs die Befürchtung, das eigene Kind könnte im Unterricht nicht genug Aufmerksamkeit bekommen. Diese Sorge konnten wir schnell ausräumen“, so der Schulleiter.

Rückblickend, so sagt er, zeigte die frühere, enge Verbundenheit zwischen Kind und persönlichem Schulbegleiter auch Schwächen auf: „Wenn man pausenlos unter Aufsicht steht, sich vielen Herausforderungen gar nicht erst stellen muss, weil einen alles abgenommen wurde, seine Grenzen nicht ausprobieren kann, dann bleibt die Chance, selbstständig zu werden, auf der Strecke“, sagt Florian Pagel, der weitere Aspekte anspricht: „War das Kind im Unterricht gut beschäftigt, blieb für die Begleitung nicht viel zu tun; war es krank, blieb auch sie zu Hause. Das ist für jeden Schulbegleiter, der seine Arbeit gut machen will, eine unbefriedigende Situation.“ Schwierig sei es manchmal auch für die Lehrkräfte gewesen, direkt mit diesen Kindern zu kommunizieren, weil auch die Gespräche oft genug nur über den persönlichen Assistenten lief, der vermitteln und „übersetzen“ wollte.

All das ist inzwischen Geschichte. Heute gibt es an der Schule neben den Sozialpädagogischen Kräften des Schulträgers fünf Sozialpädagogische Kräfte der LeNi, die flexibel einsetzbar sind. Im Unterricht arbeiten sie nicht nur eng mit den Lehrkräften zusammen, sie stimmen sich auch mit Heilpädagogen, Erziehern, Praktikanten oder Helfern im freiwilligen sozialen Jahr (FSJ-ler) ab. „Genau das ist Inklusion“, so die einhellige Meinung aller Beteiligten, die im Team Hand in Hand arbeiten. „In der Regel werden sieben bis zwölf Schüler im Unterricht von drei bis vier Erwachsenen betreut“, so beschreibt der Schulleiter den neuen Schulalltag. Davon profitieren auch die Eltern, die nun keine Einzelanträge mehr stellen müssen. Pagel: „Jedes bei uns beschulte Kind wird automatisch Teil des Gesamtkonzepts.“ (ssl)



Fotos von Birte Erichsen (LeNi) und Florian Pagel (Schulleiter CJS) sowie Szenen aus der Offenen Ganztagsschule mit dem Nachmittagsangebot: Bewegung und Geschicklichkeit in der Turnhalle oder im Wald