Zwischen Hollbüllhuus und Lehmsiek : Schwerer Unfall bei Schwabstedt – 80-Jährige eingeklemmt

Schwabstedt | Schwerer Verkehrsunfall am Freitagvormittag um 10.45 Uhr auf der Kreisstraße 31 zwischen Hollbüllhuus und Lehmsiek (Kreis Nordfriesland): Dort war eine 80-jährige Fahrerin rechtsseitig von der Fahrbahn abgekommen und frontal gegen einen Baum geprallt.

Durch den lauten Knall aufmerksam geworden, eilten Ersthelfer aus dem Schwabstedter Ortsteil Hollbüllhuus an die Unfallstelle und wählten sofort den Notruf. Da die Nordfriesin in ihrem roten Skoda eingeklemmt war, wurde dringend eine Rettungsschere benötigt. Die zentrale Rettungsleitstelle in Harrislee löste großflächig Sirenenalarm aus. Aus Koldenbüttel und Ostenfeld eilten Feuerwehren mit Rettungsscheren zur Einsatzstelle, die Schwabstedter Feuerwehr kam mit weiteren Fahrzeugen hinzu. Die Besatzungen von fünf Feuerwehrfahrzeugen setzten schweres technisches Gerät zur Rettung ein.

Notarzt und Rettungsteam versorgten die schwerverletzte Fahrerin und verlegten sie hiernach in eine Klinik. Die K31 blieb mehr als eine Stunde voll gesperrt, der Verkehr wurde über Süderhöft, Hude und Schwabstedt zur Landesstraße 38 umgeleitet. Die Unfallursache wird noch ermittelt.

