B5 bei Husum : Schwere Schäden: Tempo-Limit auf B5-Brücke

Weil eine Brücke dringend repariert werden muss, droht auf der B5 bei Husum Verkehrschaos.

von Friederike Reußner

19. Mai 2018, 07:34 Uhr

Das könnte am Pfingstwochenende für Stau sorgen: Seit gestern muss auf der B5-Brücke, die die Schleswiger Chaussee überquert, Tempo 30 gefahren werden. Aufgrund von Problemen mit der Statik, die der Landesbetrieb für Straßenbau und Verkehr (LBV) noch nicht näher erläuterte, muss die Brücke in den kommenden Wochen repariert werden. Der Schaden sei bei einer Routineuntersuchung entdeckt worden, heißt es in einer Pressemitteilung. Das Tempolimit wird bestehen bleiben, bis das Problem behoben ist. Der LBV bittet ortskundige Verkehrsteilnehmer, dieses Gebiet weiträumig zu umfahren.