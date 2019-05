Oldenswort : Schwenkarm aus Bagger ausgebaut und gestohlen

Die Diebe wussten den Wert des Teils zu schätzen, denn damit lassen sich Baggerschaufeln bequem seitlich schwenken.

von shz.de

14. Mai 2019, 09:22 Uhr

Oldenswort | In der Nacht von Donnerstag, 9. Mai, auf Freitag, 10. Mai, wurde von einer Baustelle am Warmhörner Deich in Oldenswort der Schwenkmotor eines neuwertigen Mini-Baggers im Wert von rund 2000 Euro entwendet. Der rote Hydraulik-Schwenkarm samt Hydraulik-Schläuchen wurde fachmännisch ausgebaut.

So ein Schwenkarm sorgt dafür, dass die Schaufel eines Minibaggers nach links und rechts schwenken kann. Auch ältere Minibagger könnten mit der Erweiterung so eines Schwenkarmes nachträglich ausgerüstet werden. Die Polizeistation in Tönning hat die Ermittlungen aufgenommen. Wer kann Hinweise geben? Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04861-6170660 zu melden.

