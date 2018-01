B5 vollgesperrt : Schweine-Laster bei Husum umgekippt: Fahrer schwer verletzt

vergrößern 1 von 1 Foto: Helmuth Möller 1 von 1

von Helmuth Möller/Anna Rüb

erstellt am 09.Jan.2018 | 16:08 Uhr

Husum | Vollsperrung der B5 Höhe Husum – zwischen der Abfahrt Husum Süd in Richtung Norden ist die Bundesstraße seit Dienstagmorgen voll gesperrt. Der Grund: Ein Schweine-Laster mit etwa 171 Tieren an Bord ist umgekippt. Polizei, Rettungsdienst und Feuerwehr wurden alarmiert. Der 28-jährige Fahrer wurde schwerverletzt in eine Klinik eingeliefert. Die Schweine von dem Laster müssen umgeladen werden, 37 Tiere sind nach Polizeiangaben verendet. Am Nachmittag beginnt die Bergung des Lkw.

Die Unfallursache ist noch unklar. Der 40-Tonner mit Anhänger sei rechtseitig von der Fahrbahn abgekommen und umgekippt, heißt es nachPolizeiangaben. Die Schweine, die in drei Stockwerken transportiert wurden, fielen dabei übereinander.

Einige Tiere haben den Unfall nicht überlebt, andere mussten vor Ort wegen ihrer schwerwiegenden Verletzungen getötet werden. Der Tierschutz ist alarmiert.

Blaulichtmonitor

Was ist der Blaulichtmonitor?