Camping in Husum : Schwacher Start in die Saison

Der Frühling ist da, doch wo sind die Camper? Der Platz am Dockkoog wird derzeit vom neuen Betreiber schick gemacht.

von Friederike Reußner

10. April 2018, 08:30 Uhr

Das Wetter wird frühlingshafter und damit beginnt auch die Camping-Saison. Der Platz am Dockkoog, der mit der Kieler Regenbogen AG einen neuen Pächter bekommen hat (wir berichteten), öffnet aber erst am Freitag, 27. April. „Normalerweise sind unsere Plätze schon ab Ostern zugänglich, aber hier brauchen wir noch Zeit, um alles vorzubereiten“, erläutert Regenbogen-Geschäftsleiter Patrick Voßhall. Schließlich sei der Pachtvertrag erst vergangene Woche unterschrieben worden. Der läuft über drei Jahre und verlängert sich automatisch um jeweils ein Jahr, wenn er nicht gekündigt wird.

Bislang betreibt Regenbogen fünf Ferienanlagen an der Ostseeküste Mecklenburg-Vorpommerns, zwei im Binnenland Niedersachsens und zwei weitere im Tecklenburger Land. „Mit dem Husumer Camping-Platz haben wir eine Anlage in Schleswig-Holstein gefunden, die perfekt zu unseren Vorstellungen passt“, sagt Voßhall. Derzeit würden Bistro, Sanitärgebäude und Anliegerwohnung auf Vordermann gebracht. „Ab Montag, 16. April, ist auch ein Ansprechpartner vor Ort.“ Und für die kleinen Gäste werde in den nächsten Wochen ein neuer Spielplatz installiert. „Im Sommer organisieren wir hier eine Kinder-Animation.“

Voßhall sieht die Pacht des Dockkoog-Platzes als Chance, bei der künftigen touristischen Entwicklung des Gebietes dabei zu sein. „Wir haben da Erfahrung und können helfen.“

Auf dem Campingplatz Schobüll hingegen läuft die Saison bereits seit 23. März – nur ist bislang wenig davon zu sehen. Viele Stellplätze sind verwaist. „Die Camper machen das vom Wetter abhängig“, sagt Platzbetreiber Bodo Jensen. „Wenn das Wetter gut ist, kommen sie raus.“ Den Saisonstart sieht er allerdings als verpatzt an: „Ostern war einfach zu früh und zu kalt.“ Dennoch glaubt er fest daran, dass er in diesem Jahr die Marke von 13.000 Übernachtungen knacken kann: „Vergangenes Jahr war kein gutes Jahr.“

An Luise Max aus Flensburg hat das nicht gelegen„Ich komme seit 15 Jahren hierher“, sagt sie stolz, während sie ihre Blumenkästen herrichtet. Dass sie mit ihrem Mann momentan fast allein auf dem Platz ist, stört sie nicht: „So ist es gemütlich und schön.“ Auch das Ehepaar Sven und Renate Klose aus dem niedersächsischen Oyten genießt die Ruhe. „Am Wochenende schossen die Gäste hier wie Pilze aus dem Boden“, sagt Sven Klose. „Nun ist es wieder so gut wie leer.“ Offenbar haben sich noch nicht alle Camper für die angelaufene Saison erwärmen können.