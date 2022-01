Omikron-Welle in Nordfriesland : Schulstart in Nordfriesland: Warum der Kreis so wenige betroffene Schulen vermeldet

Vor den Weihnachtsferien meldete der Kreis täglich die Zahl der betroffenen Kitas und Schulen im Kreis Nordfriesland. Warum jetzt nur wenige Schulen gemeldet werden, erklärt der Kreis auf Nachfrage von shz.de.

von Jonna Marlin Lausen

13. Januar 2022, 13:38 Uhr

Vor den Weihnachtsferien meldete der Kreis täglich die Zahl der betroffenen Kitas und Schulen im Kreis Nordfriesland. Warum jetzt nur wenige Schulen gemeldet werden, erklärt der Kreis auf Nachfrage von shz.de.

Im Kreis Nordfriesland hatten die Corona-Fälle an Schulen im Dezember enorm zugenommen. Mitte des Monats waren 15 Schulen und Kitas im gesamten Kreisgebiet betroffen. Kurz vor den Weihnachtsferien ebbte es ein wenig ab. Es folgten Familienfeiern, Disko-Besuche und die hochansteckende Omikron-Variante.

Mit dem Schulbeginn an diesem Montag werden nun Schleswig-Holstein weit neue Rekordwerte an positiven Schnelltests an Schulen vermeldet. Montag wurden insgesamt 270.000 Tests in den Schulen durchgeführt. Am Dienstag weitere 22.223 bei Schülern und Lehrern, die am Montag beispielsweise durch Abwesenheit keinen Test gemacht haben. Das Gesamtergebnis: 792 Schüler und sechs Lehrer erhielten ein positives Testergebnis.

Kreis vermeldet PCR-Ergebnisse

Diese Zahlen spiegeln sich keinesfalls in den täglichen Meldungen zur Corona-Lage an Schulen und Kitas des Kreises Nordfrieslands wider. Hier wurden am Montag lediglich zwei betroffene Kitas vermeldet. Am Dienstag hieß es dann: „Keine Veränderung zum Vortag“. Doch der Schein trügt. So heißt es am Mittwochabend auf Nachfrage von shz.de, warum hier keine neuen Fälle vermeldet werden: „Der Schulbetrieb ist erst am Montag wieder gestartet, deshalb sind die Zahlen in den Schulen aktuell noch niedrig. In der Statistik tauchen nur die PCR-Fälle auf.“ Diese würden in der Regel einen Tag dauern.

Positive Schnelltests an vier Schulen

Positive Schnelltests gebe es aber sehr wohl. So sind vier positive Schnelltests an der Bürgerschule Husum, einer an der Friedrich-Paulsen-Schule Langenhorn, zwei Schnelltests an der Grundschule Leck sowie zwei positive Schnelltests am Nordseegymnasium in St. Peter-Ording bekannt. Ob sich diese Fälle bestätigen, werden die PCR-Testungen zeigen.

Bestätigte Fälle im Kreis Nordfriesland

Evangelische Kita Bordelum-Dörpum: 5 Kinder positiv, 15 in Quarantäne, 2 Mitarbeiter positiv

Kiga Joldelund: 2 Kinder positiv, 20 in Quarantäne, 2 Mitarbeiter positiv

Kindergarten Alte Realschule in Westerland/Sylt: 2 Kinder positiv