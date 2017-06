Schule an der Treene : Schulhofsanierung teurer als gedacht

vergrößern 1 von 1 Foto: hem 1 von 1

Digitaler Fortschritt, Schulhofsanierung und eine moderne Küche: Es hat sich einiges getan in der Schule an der Treene. Über den neuesten Stand tauschten sich die Mitglieder des Schulverbandes Friedrichstadt – der Träger der Bildungseinrichtung mit ihren Standorten in Friedrichstadt und Schwabstedt ist – in ihrer jüngsten Sitzung aus.

„Die technische Ausstattung in der Schule an der Treene ist hervorragend“, erklärte Vorsteher Detlef Honnens. Der kommissarische Konrektor Arno Holla fügte hinzu, „dass die Schule die im Kreis Nordfriesland am besten ausgestattete Grundschule für das digitale Lernen ist“. Das Projekt sei gefördert worden; die Schule habe zwei weitere Räume ausstatten können. Es sollen feste Internet-Verbindungen verlegt und moderne Activeboards (elektronische Tafeln) angeschafft werden. Ferner werden zwei Lehrkräfte zum Coach ausgebildet (wir berichteten).

Mit Ende dieses Schuljahres geht Rektorin Maren Lorenzen-Lubecki in den Ruhestand gehen. Ihre Verabschiedung soll am 13. Juli, 19.30 Uhr, in Reimers Gasthof in Koldenbüttel stattfinden. Lorenzen-Lubecki regte in der Sitzung an, „doch noch einmal über eine Zusammenlegung des Schulverbandes Friedrichstadt mit dem Schulverband Schwabstedt nachzudenken“. Die Stelle der Schulleitung wurde mittlerweile ausgeschrieben, sie soll ab 1. August neu besetzt werden. Bislang liegen zwei Bewerbungen vor.

Zum Thema Schulhofsanierung berichtete Honnens, dass auf dem östlichen Schulhofteil zwei Tage lang nachgearbeitet werden musste, um das Gefälle zu verbessern. Auf dem westlichen Teil soll es im Rahmen der Gewährleistung noch eine Härteprüfung des Asphalts geben. Angedacht ist, ein großes Fahrzeug der Feuerwehr über den Asphalt fahren zu lassen.

Beim Projekt „Schulhof für alle“ sind die Kosten für die Sanierung sehr viel höher ausgefallen als geplant. Das liege, so Honnens, am schlechten Untergrund. Im östliche Bauabschnitt sind Mehrkosten in Höhe von 35.507 Euro entstanden. Im westlichen Abschnitt schlagen die Bauarbeiten mit Mehrkosten von 96.000 Euro zu Buche. Was das zweite große Vorhaben, die Modernisierung der schulischen Dusch- und Sanitärräume angeht, gibt es gute Nachrichten: Dem Schulverband wurden Fördergelder in Höhe von 40.800 Euro zugesagt. Die Anlagen an der Turnhalle werden somit in Ordnung gebracht.

Nach einem Jahr ist nun auch die neue Schulküche fertig. Die Kosten übernehmen Friedrichstadt (rund 62.000 Euro) und der Schulverband (knapp 25.000 Euro). Die Planungs-Ausgaben wurden damit nicht überschritten. Das Projekt „Familie in Schule“ erhält für 2017 einen Zuschuss von 3000 Euro.

Maren Lorenzen-Lubecki berichtete, dass die Schülerzahlen etwas rückläufig, aber nicht Standort-gefährdend seien. „Im kommenden Schuljahr wird es nur eine erste Klasse mit rund 30 Kindern geben“, machte die Rektorin deutlich. Für 2018 liegen die Neuzugänge momentan bei 27 bis 28 Kindern in Friedrichstadt und sieben bis acht Kindern an der Außenstelle in Schwabstedt. „Ich bin zuversichtlich, dass sie noch steigen.“

Die Schule ist Dank laufender Renovierungsarbeiten in einem sehr guten Zustand. Für den Sommer sind Malerarbeiten in zwei Räumen geplant. In diesem Zusammenhang lobte Seeths Bürgermeister Peter Dirks „das Engagement von Verbandsvorsteher Detlef Honnens“.

In nächster Zeit sind einige große Veranstaltungen geplant. So wird am Freitag (30.) ein „Tag der offenen Tür“ in der Schule an der Treene veranstaltet. Am 1. August fahren die Grundschüler mit fünf Reisebussen nach Kiel, um an der Veranstaltung „Klasse – wir singen“ teilzunehmen. Am 30. Oktober ist ein Unterrichtstag rund um Martin Luther geplant. In Zusammenarbeit mit den Pastoren aus Friedrichstadt und Schwabstedt soll es einen Schülergottesdienst geben, der in der Schwabstedter Kirche stattfindet.

von Patricia Wagner

erstellt am 22.Jun.2017 | 09:30 Uhr