Spiele in der Stadt und auf dem Schulhof : Schulfest in Husum: Bürgerschule feiert zwei Tage lang

Am Donnerstag und Freitag, 23. und 24. Mai, heißt es für die Kinder der Husumer Bürgerschule Feiern statt Lernen.

von hn

13. Mai 2019, 15:53 Uhr

Am Donnerstag und Freitag, 23. und 24. Mai, feiert die Bürgerschule ihr Schulfest. Auch in diesem Jahr werden die Kinder wieder Stadtspiele im Nordseemuseum, am Rathaus, im Ostenfelder Bauernhaus und im Schloss durchführen. Für das leibliche Wohl sorgt das Elterncafé.

Programm am Donnerstag

Am 23. Mai geht es um 8.45 Uhr mit der Begrüßung und dem Einsingen los. Von 9 bis 12.30 Uhr folgen Königsspiele in der Stadt. Ab 13.45 Uhr ist die Preisverleihung und um 14.15 Uhr beginnt das Königsstechen der vierten Klassen, gefolgt von einer Stunde „Bunter Rasen“ von 15 bis 16 Uhr.

Programm am Freitag

Auch am 24. Mai geht es um 8.45 Uhr mit dem Einsingen los, an das sich von 9 bis 12 Uhr ein Aktionsvormittag im Schlosspark anschließt. Unter anderem erwarten die Kinder Sezialitäten aus anderen Ländern, Strohburg, Kettcar-Parcour, Reiten und vieles mehr.

Das Elterncafé ist Donnerstag ab 11 und Freitag ab 9 Uhr bis zum Ende geöffnet.