Tönning : Schulentwicklung auf gutem Weg

Die Ausschreibung für den Bau der Sporthalle an der Grundschule am Ostertor läuft.

21. Februar 2018, 17:00 Uhr

Mit einer Besichtigung der Eider-Treene-Schule begann die Sitzung des Schul- und Sportausschusses. Schulleiterin Stefanie Heß führte durch die Einrichtung.

Berichte standen anschließend im Mittelpunkt. Matthias Hasse, Büroleiter der Stadt, informierte über den Stand der Schul- und Sportstättenentwicklung. Haushaltsmittel wurden dafür in 2018 in Höhe von 4,5 Millionen Euro eingestellt. Die Ausschreibung für die Planung des Projektes ETS läuft. Mitte März werden die ersten Gespräche mit Bietern stattfinden. Die entsprechende Ausschreibung für den Bau der Sporthalle an der Grundschule am Ostertor wird in diesen Tagen auf den Weg gebracht. Geprüft wird zudem, welche Fördertöpfe genutzt werden können.

Der Schulleiter der Grundschule, Felix Müller-Veerse, berichtete, dass derzeit 160 Schüler die Einrichtung besuchen. 40 Anmeldungen liegen für das Schuljahr 2018/19 bereits vor sowie fünf für das DaZ-Zentrum (Deutsch als Zweitsprache). Zehn Lehrkräfte sind neben dem stellvertretenden Schulleiter Wolfgang Jannsen und ihm tätig. Ferner durfte eine Lehrkraft eingestellt werden, die für den Bereich Südliches Nordfriesland als Springerin zuständig ist. Sie habe sich bereits in einem Langzeit-Krankheitsfall im Herbst vergangenen Jahres bewährt. Zum Schulteam gehört auch die Sozialarbeiterin Christiane Herrmann. Im Förderzentrum sind derzeit 13 Lehrkräfte tätig, die von St. Peter-Ording bis nach Schwabstedt 91 Schüler betreuen.

„Seit November 2017 gibt es an der Grundschule ein Poolprojekt“, so der Rektor weiter. Dabei geht es darum, eine Verantwortungsgemeinschaft zu bilden. Geschaut wird darauf, welche Ressourcen der einzelne Schüler hat, wo und wie unterstützt werden muss. 24 Kinder aus dem DaZ-Bereich hätten inzwischen die sogenannte Aufbaustufe erreicht. Für sie geht es darum, viel Deutsch zu sprechen. Um sie zusätzlich zu fördern, denn in vollem Umfang können sie noch nicht am Unterricht teilnehmen, habe man mit Hilfe des Kreises eine Nachmittagsbetreuung von montags bis donnerstags auf freiwilliger Basis eingerichtet. 15 Kinder machen mit. Es werden eine Hausaufgabenbetreuung und Kommunikationsspiele angeboten. Die Überlegung sei, einen Tag im Rahmen der Offenen Ganztagsschule (OGS) für alle einzurichten, damit Integration nicht zu kurz kommt.

Der stellvertretende Schulleiter Wolfgang Jannsen beschäftigt sich derzeit mit der Schulweg-Planung. Angedacht ist, so erläuterte er, die Gefahrenpunkte im Hochsteg zu minimieren. Sie entstehen unter anderem dadurch, dass Eltern ihre Kinder zur Schule fahren und wieder abholen.

Die Ferienbetreuung wird auf Elternwunsch von zwei auf drei Wochen verlängert. In der ersten Ferienwoche geht es für die Kinder unter fachkundiger Führung hinein in die Natur. In den letzten beiden Ferienwochen steht das Jugendzentrum für Ferienspaß zur Verfügung.

Stefanie Heß informierte, dass 866 Schüler die Eider-Treene-Schule in Tönning sowie die Zweigstelle Friedrichstadt besuchen, davon 546 in der Eiderstadt. 46 Kollegen, drei Sonderpädagogen und eine Schulsozialarbeiterin bilden das Team. Vier Referendarinnen werden ausgebildet sowie zum ersten Mal eine junge Frau im Bundesfreiwilligendienst. 13 Kinder sind im DaZ-Bereich zu finden. Neuanmeldungen für das kommende Schuljahr gibt es bisher 40. Bis zum 7. März sind noch Anmeldungen möglich.

Das in der Grundschule laufende Pool-Projekt werde in der Zweigstelle Friedrichstadt seit einem halben Jahr erfolgreich eingesetzt und soll nun auch in Tönning probeweise anlaufen. In den achten Klassen wird ein Berufsfindungs-Projekt zusammen mit dem Theodor-Schäfer-Berufsbildungswerk (TSBW) in Husum installiert. Heß: „Schüler erhalten die Möglichkeit, Berufsfelder zu erkunden, um in der neunten Klasse zielorientierte Praktika zu machen.“