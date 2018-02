Rantrum : Schule will konkurrenzfähig bleiben

Der Ausschuss hofft auf finanzielle Unterstützung vom Land. Ein Anbau wäre nur eine von mehreren denkbaren Möglichkeiten.

von Patricia Wagner

05. Februar 2018, 14:00 Uhr

Wie soll es weitergehen mit der Rantrumer Schule? Diese Frage stand im Zentrum der Beratungen des Schulausschusses. Das Gebäude in der Schulstraße, das zur Zeit von 83 Jungen und Mädchen besucht wird, ist alt. Mehr als 100 Jahre Geschichte stecken darin.

20.000 bis 30.000 Euro investiert die Gemeinde jährlich, um das ehrwürdige Schulhaus instand zu halten. „Das sind Investitionen, die man natürlich nicht auf den ersten Blick erkennt“, erklärt Bürgermeister Horst Feddersen. Man hänge an dem schönen alten Gebäude, da ist sich das Gremium einig, das an diesem Abend genau dort zusammensitzt, wo sonst die Viertklässler Mathe und Deutsch pauken.

Gerade erst wurden die Fenster erneuert. Auch die Heizung musste auf Vordermann gebracht werden. Sehr oft seien Handwerker da, bestätigt auch Schulleiterin Tina Neumann. Sie und der Rest des Kollegiums wüssten das Engagement der Gemeinde sehr zu schätzen. „Doch sobald eine Bau-Lücke geschlossen wurde, tut sich schon wieder die nächste auf.“

Schon länger wird in Rantrum darüber nachgedacht, einen sogenannten Multifunktionsraum anzubauen. Im größeren Maße hat das zum Beispiel auch die Mildstedter Schule getan, die eine Mensa gebaut hat, die zugleich als Aula genutzt werden kann – Bühne inklusive. Da die Landesregierung verkündet hat, mehr Mittel für die Förderung von Schulen bereitzustellen, müsse jetzt auch Rantrum ernsthaft überlegen, wie und wo man investieren kann, so Feddersen. „Das Konkurrenzgefüge hier in der Region wird immer dichter“, betont der Gemeinde-Chef, der dabei in Richtung des rund zehn Kilometer entfernte Ostenfeld, wo eine neue Schule gebaut wird, und gen Mildstedt, das sich nur vier Kilometer nordwestlich befindet, blickt. Tina Neumann nickt. „Wir dürfen den Zeitpunkt nicht verschlafen“, sagt sie.

„Wie wollen wir uns nun aufstellen?“, fragt Feddersen. Henning Weitze schlägt vor, eine Arbeitsgemeinschaft zu bilden, die sich damit beschäftigt, wie man die alte Schule attraktiver gestalten kann und welche Alternativen es überhaupt gibt. Darüber hinaus müsse man sich über Zuschuss-Möglichkeiten unterhalten, fügt Carsten Dircks hinzu. „Ganz wichtig finde ich, dass sich auch die Schulleitung Gedanken macht“, sagt Feddersen. „Aber ich denke nicht, dass unsere Schule so weit ist, dass wir die Abrissbirne holen müssen.“ Man brauche Spezialisten, die sich alles genau ansehen und einen Kostenvoranschlag machen, meldet sich Neumann zu Wort. Fazit: Das Schul-Kollegium stellt nun einen Katalog zusammen, wo Änderungsbedarf gesehen wird.

Eine große Rolle spielt in dieser Diskussion auch die Nachmittagsbetreuung, die für die Eltern – oft sind beide berufstätig – immer wichtiger wird. Sie wird in Rantrum bereits angeboten, zehn bis 15 Kinder nutzen regelmäßig die Möglichkeit, nach der Schule gemeinsam zu essen und Hausaufgaben zu machen. Doch die Betreuung plus Aufräumen und Abwasch bringt die Kräfte, die sich nachmittags um den Nachwuchs kümmern, immer mehr an ihre Grenzen. Im Abstimmung mit der Gemeinde soll nun eine bezahlte Kraft eingestellt werden, die das Betreuungs-Personal fünf Mal die Woche jeweils 1,5 Stunden unterstützt. Per Aushang und Markttreff-TV wird nach Interessenten gesucht.

Am Ende der Sitzung bittet Hans-Jürgen Becker, der seit 17 Jahren Vorsitzender des Schulausschusses ist, um Gehör. „Für mich ist es heute die letzte Schulausschuss-Sitzung. Bitte seht es mir nach, dass ich meinen Ordner zuklappe“, erklärt er. Er müsse sich nun erst einmal um seine Gesundheit kümmern. Ein regulärer Stellvertreter soll sobald wie möglich bestimmt werden.

Statistik: Schülerzahlen

Laut Amts-Statistik werden sich die Schülerzahlen voraussichtlich wie folgt entwickeln:

Heute besuchen 83 Kinder die Rantrumer Schule. Die Prognose für die kommenden Schuljahre: 2018/19: 87; 2019/20: 76 (82 zusammen mit den Kindern aus Oldersbek); 2020/21: 83 (99); 2021/22: 76 (87); 2022/23: 85 (97); 2023/24: 91 (105)