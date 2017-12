Rückschau und Ausblick für Nordfriesland : Schulden von 50 auf 35 Millionen Euro gedrückt

vergrößern 1 von 1 Foto: hjm 1 von 1

von

erstellt am 29.Dez.2017 | 17:31 Uhr

Mit einer Bilanz für 2017 verbinden Kreispräsident Heinz Maurus und Landrat Dieter Harrsen im Interview mit unserer Zeitung einen Ausblick auf 2018.

Mit dem Slogan „Moin Lieblingsland“ will der Kreis Nordfriesland künftig selbstbewusst für sich und die Region werben. Was gehört aus Ihrer Sicht dazu, dass auch das neue Jahr mit einem zuversichtlichen „Moin 2018“ begrüßt werden kann?

Harrsen: Einigkeit ist dafür unverzichtbar: Einigkeit zwischen den Städten, Ämtern und Gemeinden, dem Kreis und dem Land über den gemeinsamen Kurs, eine weiterhin starke Identifikation der Bürgerinnen und Bürger und der Unternehmen mit unserer Heimat sowie die Bereitschaft, füreinander einzustehen.

Leid und Frust der Pendler auf der Marschbahn-Strecke und immer noch kein Durchbruch beim B5-Ausbau – war 2017 zumindest in dieser Hinsicht ein gebrauchtes Jahr für Nordfriesland?

Maurus: Niemand hat Verständnis dafür, dass die Bahn nach über einem Jahr immer noch keinen verlässlichen Verkehr auf der Marschbahn hinbekommen hat. Wir werden mit Unterstützung des Landes dafür kämpfen, dass die Verantwortlichen auf Bundesebene die Strecke Niebüll-Sylt endlich als unverzichtbare Daseinsvorsorge begreifen und daraus die einzig richtige Folgerung ziehen: Sie muss zweigleisig ausgebaut werden, und zwar schnellstmöglich.

Harrsen: Ich gebe die Hoffnung auf einen Baubeginn der Umgehungsstraße Bredstedt-Hattstedt noch nicht auf. Im Süden der Strecke droht eine Klage, aber es muss möglich sein, zuerst im Norden loszulegen. Auch dem dreistreifigen Ausbau zwischen Husum und Tönning sind wir ein Stück näher gekommen. Das Land treibt das Planverfahren im Hintergrund durchaus voran, aber wir müssen uns weiter dafür einsetzen, dass es schneller geht.

Ein bemerkenswerter Kraftakt von Kreispolitik und Kreisverwaltung sowie ein klares Votum beim Bürgerentscheid haben wichtige Weichen zur Sanierung des Klinikums Nordfriesland gestellt. Ist damit die Zukunft der Kliniken in Husum, Niebüll und Wyk sowie der Notfallversorgung in der Fläche gesichert?

Harrsen: Die Notfallversorgung ist flächendeckend gesichert. Unter Telefon 112 ruft man in lebensbedrohlichen Notfällen den Rettungsdienst, und für die weniger schlimmen Fälle steht der Notdienst der niedergelassenen Ärzte unter 116 117 bereit.

Maurus: Unsere Kliniken stehen in einem harten Wettbewerb mit allen anderen im nördlichen Schleswig-Holstein und teils darüber hinaus. Nach dem Bürgerentscheid hat unsere Klinikum Nordfriesland gGmbH Förderanträge für den Ausbau und die Modernisierung der Kliniken in Husum und Niebüll gestellt. Im nächsten Jahr werden die Mittel bewilligt, und dann kann es losgehen. Nach Abschluss der Maßnahmen werden sie leistungsfähiger und damit für Patienten und Personal attraktiver sein.

Dank sprudelnder Einnahmen sieht der Kreis Nordfriesland langsam wieder Licht am Ende des Tunnels. Gibt es künftig wieder mehr Spielräume zu gestalten, statt den Mangel zu verwalten?

Maurus: Die Perspektiven sind gut – aber nicht nur aufgrund der guten Konjunktur, sondern auch aufgrund unserer klaren Strategie zum Schuldenabbau. Wir haben jahrelang einen konsequenten Konsolidierungskurs gefahren. Im Ergebnis konnten wir den Schuldenstand des Kreises von 50 auf 35 Millionen Euro senken. Das ist ein guter Zwischenstand, aber kein Grund, leichtsinnig zu werden. Strenge Haushaltsdisziplin bleibt weiterhin angesagt.

Kann Nordfriesland künftig wieder Anschluss an andere Regionen gewinnen?

Harrsen: Viele Regionen würden sich heute schon freuen, wenn sie ein solches Maß an Lebensqualität hätten wie wir: Die Nähe zur Nordsee, die saubere Luft, das Reizklima, der belebende Einfluss der friesischen und der dänischen Minderheit, die hohe Bereitschaft zum ehrenamtlichen Engagement und innovative Unternehmen sind nur einige Aspekte. Natürlich gibt es in Großstädten mehr Arbeitsplätze, mehr kulturelle Angebote und so weiter. Aber dafür haben sie auch ständige Verkehrsstaus und größere soziale Probleme. Ich würde nicht tauschen wollen.

Abgesehen von den Dauer-Baustellen: Welche neuen Herausforderungen sehen Sie auf Nordfriesland zukommen und welche Chancen sehen sie, etwa auch im Schulterschluss mit anderen Partnern?

Harrsen: Die großen Herausforderungen betreffen den demografischen Wandel, die Erhaltung der Attraktivität der ländlichen Räume als Lebens- und Arbeitsraum, den Klimawandel und die Gesundheitsversorgung. Wir bereiten uns seit Jahren darauf vor und haben gute Konzepte erarbeitet, die wir weiter umsetzen werden.

Maurus: Immer wichtiger wird die Kooperation mit den Nachbarn. Im Süden arbeiten wir eng mit den anderen Kreisen an der Westküste an innovativen Projekten zusammen. Auch die Bedeutung der europäischen Region Schleswig-Sønderjylland wird eher zu- als abnehmen. Ein Beispiel für den konkreten Nutzen der Region ist das Projekt „Fit4Jobs“. Der Kreis Nordfriesland ist darin einer von 45 deutschen und dänischen Partnern, die damit den grenzüberschreitenden Arbeitsmarkt stärken wollen. Das „gemeinsame Haus Europa“ ist keine Sprechblase, sondern muss von unten heraus aufgebaut werden. Trotz aller Unstimmigkeiten der EU-Staaten untereinander bleibt es für die Zukunft der über 500 Millionen EU-Bürgerinnen und -Bürger unabdingbar, enger zusammenzuwachsen, um gemeinsam stärker zu werden. Misslingt das, werden andere Regionen der Welt wirtschaftlich und sozial prosperieren, während Europa in der Bedeutungslosigkeit versinkt. Dann wird es uns allen schlechter gehen als heute. Das müssen und können wir verhindern.

Sie haben für Nordfriesland einen Wunsch frei für das neue Jahr – welcher wäre das?

Maurus: Ich wünsche mir einen ehrlichen, fairen Wahlkampf im Vorfeld der Kommunalwahl am 6. Mai 2018. Es sind schon wieder Leute unterwegs, die haltlose Versprechen machen und Erwartungen wecken, die nie und nimmer eingelöst werden können. Das sorgt für Frust und schadet langfristig der Demokratie.

Harrsen: Ich wünsche mir eine Bundesregierung, die die ländlichen Räume ins Blickfeld nimmt und Mittel für die Marschbahn und diverse Straßenbaumaßnahmen bereitstellt. Und ich wünsche mir einen besseren Personalschlüssel für alle Krankenhäuser im Bundesgebiet.