Bredstedt : Schülerbusse: Elternerven lieben blank

Das die Schülerbeförderung im Raum Mittleres Nordfriesland nicht klappt, organisieren sich immer mehr Eltern jetzt selbst.

04. November 2019, 12:38 Uhr

Bredstedt | Schülerbeförderung – ist bei vielen zu einem Reiz-Thema geworden. Das zeigte sich in jüngster Sitzung der Mitglieder des Schulverbandes Mittleres Nordfriesland im Bordelum-Hus. Einmal mehr ging es um die seit dem Ende der Sommerferien nicht rund laufende Beförderung der schulpflichtigen Kinder, für die der Kreis Nordfriesland zuständig ist. Aufgrund erfolgter Ausschreibung hatte ein neuer Busunternehmer den Zuschlag erhalten.

Die Thematik brannte den Anwesenden so sehr auf den Nägeln, dass es einige Zeit dauerte, bis alle Wogen für die Abarbeitung anderer Tagesordnungspunkte geglättet waren. Auslöser war der Wortbeitrag von Elternvertreterin Birte Hansen von der Standortschule Breklum, der Grundschule Breklum-Bredstedt-Bordelum. „Dreimal wurden letzte Woche die Kinder aus dem Ortsteil Riddorf nicht abgeholt, obwohl die Tour seit Schulbeginn nicht verändert worden ist. Der Busfahrer nimmt normalerweise die Kinder aus Sönnebüll und Vollstedt mit und fährt durch Riddorf dann zur Schule“, informierte sie. Nur weil die Eltern inzwischen per Whatsapp gut vernetzt sind, hätten sie noch einen Fahrdienst organisieren können. So oder so ähnlich passiere es immer wieder in der Region, dass Kinder vergeblich warteten. Manchmal komme es auch vor, dass die Fahrer, obwohl Kinder an den Haltestellen stehen, einfach nicht stoppen.

„Obwohl die meisten Eltern solche Pannen mit großer Gelassenheit hinnehmen, liegen doch die Nerven blank. Täglich erreichen mich oder unsere Sekretärin Anrufe von Eltern und ich muss vermitteln“, so Schulleiterin Renate Harrsen. Es handele sich in der Regel um Erstklässler, die entweder morgens nicht rechtzeitig eingesammelt werden oder nach Schulschluss vergeblich oder bis zu einer Stunde auf ihren Bus warteten. Immer mehr Eltern organisierten sich per Eltern-Taxi. „Das kann es nicht sein. Das ist langsam grenzwertig“, so Renate Harrsen.

Der Kreis sei zwar zuständig, aber der Schulverband müsse mehr Druck ausüben. „Immer mehr Kinder werden zur Schule gefahren oder wieder abgeholt, weil es immer wieder zu Schwierigkeiten kommt“, bestätigte auch Carmen Alsen, Rektorin der Gemeinschaftsschule Bredstedt. Das führe im Bereich der Gemeinschaftsschule schon zu argen Problemen zulasten der Sicherheit der Kinder in den Bereichen der Parkplätze und auf der Süderstraße.

Mitglied Bernd Wolf, Bürgermeister der Gemeinde Bargum, regte einen runden Tisch an. „Das können wir uns doch nicht gefallen lassen. Wir müssen die Vertreter von Kreis und dem Busunternehmen mal hier vor Ort haben, und dann müssen sie Rede und Antwort stehen“, erklärte er.

„Mir war das nicht bewusst, dass immer noch so ein Desaster herrscht. Ich werde das mit dem neuen Landrat besprechen“, kündigte Mitglied und Bürgermeister der Stadt Bredstedt, Christian Schmidt, an.

Protokollführer Jorge Petersen, zuständig für die Finanzabteilung beim Amt, informierte, dass bei ihm die Fäden in Sachen Schülerbeförderung für das Amt zusammenlaufen. Es vergehe kein Tag, an dem er nicht irgendwas mit dem Kreis klären müsse. „Es läuft nicht rund. Ich kann nur raten, jeden Vorfall mir zu melden oder direkt dem Kreis über die E-Mail busverkehr@nordfriesland.de mit Kopie an mich j.petersen@amnf.de weiterzugeben“, so Petersen. Oft erhalte er aber keine Rückmeldungen vom Kreis. Schulverbandsvorsteher Dr. Edgar Techow versprach, dass auch er sich dem Thema annehmen werde.