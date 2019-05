Festival Neue Musik in Husum : Schüler-Workshop mit Profis

Die Festival-Musiker Ninon Gloger und Jonathan Shapiro kamen zum Musik-Workshop in die Husumer Hermann-Tast-Straße.

von Herbert Müllerchen

24. Mai 2019, 16:42 Uhr

Husum | Musikunterricht einmal anders: Unter dem Motto „Avantgarde meets Husum“ wird heute um 19.30 Uhr im Schloss das Festival „Neue Musik“ fortgesetzt. Die Künstler des Auftaktabends waren am Freitag-Vormittag bereits in der Hermann-Tast-Schule aktiv. Mit viel Fantasie demonstrierte Jonathan Shapiro (r.) Schülern der Klasse 5g während eines zweistündigen Workshops, was man alles zum Schlagwerkzeug umfunktionieren kann. Und Ninon Gloger bewies, dass der Deckel eines Flügel wie eine Wundertüte sein kann. Darunter gibt es klanglich enorm viel zu entdecken.