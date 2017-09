Witzwort : Schüler laufen, damit’s in der Schule läuft

vergrößern 1 von 1 Foto: Helmuth Möller 1 von 1

Punkt 10.10 Uhr fiel der von Andre Gefke abgegebene Startschuss – und dann gingen 71 große und kleine Läufer auf die rund 800 Meter lange Strecke. Runde für Runde wurde am Sonnabend für einen guten Zweck gelaufen. Der Erlös – in den Vorjahren handelte es sich meist um Summen zwischen 600 und 800 Euro – kommt wieder der Grundschule Witzwort zugute. „Das ist auch diesmal wieder eine Superleistung der Witzworter Schulgemeinschaft für einen guten Zweck“, sagt Schulleiter Jörg-Hinrich Meier. Umgesetzt werden sollen kleine und größere Wünsche, die im normalen Etat nicht drin seien. Der Witzworter Spendenlauf, der vom Schulförderverein ausgerichtet wird, fand zum fünften Mal statt. Fördervereins-Vorsitzender Timo Munz verteilte Urkunden an alle, die ganz vorn lagen: Spitzenreiter ist mit 17 Runden Michael Mölck. Dann folgt Klassenlehrerin Levka Meier (13).