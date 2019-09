Schüler entwickeln Ideen für Krimis

Avatar_shz von

23. September 2019, 15:57 Uhr

husum | „Düstere Gestalten rauben einen Diamantring. Aus Angst vor Entdeckung und um der Oma aus der Nachbarschaft eins auszuwischen, verstecken sie den Ring in den Wollsocken der alten Damen und rufen dann selbst die Polizei, damit diese das Diebesgut dort findet und die Oma als Täterin verdächtigt.“

Was sich vielleicht liest wie das Drehbuch des nächsten Tatort-Krimis, stammt aus der Feder von Anna Wenzel und Kira Verges, beide elf Jahre alt und Schülerinnen der Quinta c der Theodor-Storm-Schule.

Die beiden Jung-Autorinnen haben auch schon eine ganz bestimmte Vorstellung, wie ihre Geschichte weiter geht, mehr wollen sie aber noch nicht verraten.

Aber wieso beschäftigen sich die beiden eigentlich mit dem Schreiben eines Krimis? Begonnen hat es damit, dass vor einiger Zeit in einer anderen Klasse ein Buch von Markus Walz vorgestellt wurde. Markus Walz (44) ist im Nebenberuf Autor und Schriftsteller und wohnt in Koldenbüttel. Aus der Idee, ihn zu einer Lesung einzuladen, entwickelte sich der Workshop „Wie schreibe ich einen Kriminalromam“, der im Rahmen einer Vorhabenwoche an der TSS in zwei verschiedenen Klassen angeboten wird.



Zeit bis Dezember für spannenden Schluss





Nachdem die 27 Schülerinnen und Schüler der Quinta c zu Beginn des Workshops erst einmal lernten, wie ein Kriminalroman aufgebaut ist und worauf es sonst noch ankommt, dürfen neben Anna und Kira auch alle anderen in verschiedenen Arbeitsgruppen ihren Gedanken freien Lauf lassen und sich eine möglichst spannende Story ausdenken, wobei ihnen der Umfang selbst überlassen ist.

Bis zum Jahresende haben die Nachwuchs-Autoren Zeit, ihre Werke zu vollenden. Man darf also gespannt sein – und wer weiß, vielleicht schafft es ja eine Geschichte tatsächlich einmal in die ARD am Sonntag um 20.15 Uhr.