Verkehrskontrolle : Schreck in der Morgenstunde

vergrößern 1 von 1 Foto: müllerchen 1 von 1

von Rüdiger Otto von Brocken

erstellt am 22.Nov.2017 | 07:00 Uhr

Für viele Autofahrer begann der gestrige Vormittag mit einer Überraschung. In der Flensburger Chaussee – und später auch in anderen Teilen des Stadtgebiets – wurden sie mit der Polizeikelle an den Straßenrand komplimentiert und um ihre Papiere gebeten. Aber nicht nur diese kontrollierten die Beamten, auch den vorgeschriebenen Verbandskasten sowie Warndreieck und Warnweste wollten sie sehen. Und so manchem Autofahrer fuhr der Schreck in die Glieder, als er sich die Frage stellte: Wo ist das alles? Ist der Verbandskasten im Kofferraum und wenn ja, wie lange liegt er da schon? Darf ich ihn überhaupt noch benutzen? „Wer ganz ohne oder mit einem abgelaufenen Verbandskasten unterwegs ist, muss innerhalb einer Frist von acht Tagen bei der Polizeistation vorbeikommen und einen neuen vorzeigen“, so ein Ordnungshüter auf Nachfrage. Noch enger wird es allerdings für Autofahrer, die zum TÜV kommen und keinen geeigneten Verbandskasten vorweisen können. Da kann man schnell einmal durchrasseln.

Stichprobenartig nahmen die Verkehrskontrolleure auch Autoreifen unter die Lupe. Es gäbe zwar keine gesetzliche Terminvorgaben, wann Winterreifen aufzuziehen seien, hieß es dazu seitens der Polizeistation. Hier habe sich die Faustregel „Von O bis O“ etabliert. Im Klartext: von Oktober bis Ostern. „Wir sehen es nicht gern, wenn die Leute mit Sommerreifen auf vereisten Straßen unterwegs sind,“ fasste ein Polizeisprecher zusammen. „Wenn wir einen Autofahrer mit Sommerreifen auf verschneiten oder vereisten Straße erwischen, dann wird ein Bußgeld von 60 Euro fällig.“ Sollte es zu Verkehrsstörungen kommen, muss der betroffene Autofahrer sogar noch tiefer in den Geldbeutel greifen.

Doch zurück zur Verkehrskontrolle: 200 Fahrzeuge wurden im Stadtgebiet kontrolliert. „Wegen fehlender Papiere mussten wir 34 Ordnungswidrigkeiten ahnden“, so die Pressestelle der Polizei in Flensburg. Zwei Mal wurden Autofahrer sogar mit dem Handy am Ohr erwischt. „Insgesamt wurden 41 Kontrollberichte verfasst.“ Die Fahrer erhalten in den kommenden Tagen Post von der Polizeidirektion Flensburg.