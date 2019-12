Serie Hallo Nachbar : Schornsteinfegermeister Christian Stäcker: „Als Glücksbringer immer noch in Mode“

Interview-Serie: Oldensworter Schornsteinfegermeister erzählt, wie die Leute bis heute Glück von ihm abhaben wollen.

Avatar_shz von Sabine Voiges

27. Dezember 2019, 11:50 Uhr

„Als Glücksbringer immer noch in Mode“Interview-Serie: Christian Stäcker erzählt, wie er nach wie vor das Glück zu den Menschen trägtOldenswort Als Meister seiner Zunft gehört Christian Stäcker aus Oldenswort zu den bekanntesten Glücksbringern. So soll etwas Asche vom Kaminkehrer im Gesicht das Glück herbeirufen. Seinen Ursprung hat dieser Aberglaube im Mittelalter, als Häuser leichter und häufiger Feuer fingen als heute. Der Schornsteinfeger schützt bis heute durch seine Arbeit die heimischen vier Wände und bringt somit Glück ins Haus.



Wie sind Sie auf den Beruf des Schornsteinfegers gekommen?

Das ist dem glücklichen Zufall geschuldet. Mein Vater war Fliesenlegermeister und ich wusste früh, dass ich nicht in seine Fußstapfen treten möchte. Ich kannte damals bereits ein, zwei Schornsteinfeger. Daraus hat sich dann meine Berufswahl ergeben. Und ich bin heute noch sehr zufrieden mit dieser Entscheidung.



Wie läuft eine Ausbildung zum Schornsteinfeger ab?

Die Ausbildung in einem Betrieb dauert drei Jahre. Die Berufsschule war zu meiner Zeit in Büsum. Mittlerweile fahren die Azubis nach Meldorf und Flensburg zum Blockunterricht.



Manche gehen nach der Lehre auf die Walz...

Die „Tippelei“ oder Wanderschaft hat mich nie gereizt. Dennoch bin ich ganz schön herumgekommen. Als junger Geselle war ich vier Jahre im Kreis Pinneberg und anschließend für sieben Jahre in Wesselburen tätig. Meinen ersten eigenen Bezirk als selbstständiger Schornsteinfegermeister hatte ich in Krempe im Kreis Steinburg. Und als junge Familie sind wir im Elternhaus meiner Frau Levke hier in Oldenswort sesshaft geworden.



Wie viele „kehren“ im Land?

Für die hoheitlichen Aufgaben, wie die Feuerstättenabnahme, vergibt das Wirtschaftsministerium die Bezirke. Landesweit sind es 273 Bereiche und in Nordfriesland sind rund 30 Kollegen in 23 Bezirken tätig. Im privatwirtschaftlichen Bereich macht die Beratung einen Großteil aus. So geht es unter anderem um Immissions- und Schadstoffmessungen, Energieeffizienz und Raumklima.



Hat das Berufsbild noch mit „Schornsteinfeger-Romantik à la Mary Poppins“ zu tun?

Wenn wir kehren kommt die schwarze Kluft mit den traditionell goldenen Knöpfen schon noch zum Einsatz. Und so fragen uns die Leute häufig, ob sie uns mal anfassen dürften. Außerdem werden wir nach wie vor gerne für Hochzeiten „gebucht“. Wir kommen also offenbar als Glücksbringer nicht aus der Mode.



Sind Sie selbst auch ein bisschen abergläubisch?

Nein, eigentlich gar nicht. Ebenso hat Silvester keine große Bedeutung für mich. Allerdings wird jeweils am Freitag, den 13. der „Tag des Rauchmelders“ begangen. Und das ja vielleicht auch seinen guten Grund …

Interview: Sabine Voiges

Weiterlesen: Ben Rösch (12): „Beim Krippenspiel mitmachen, gehört an Weihnachten dazu“