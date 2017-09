Horstedt : Schon fünf Bewerberinnen

vergrößern 1 von 1 Foto: RAH 1 von 1

Erst vor wenigen Tagen lief der erste Horstedter Jugendtag über die Bühne (wir berichteten). Hintergrund war, die Wünsche der in der Gemeinde lebenden 150 Jugendlichen abzuklopfen sowie Interesse zu wecken für die Mitarbeit in einem zu gründenden Jugendgemeinderat. Dazu waren Vertreter aus dem Jugendgemeinderat Norstedt eingeladen worden. Sie standen Rede und Antwort.

Bereits heute können die Hauptorganisatoren, Gemeindevertreterin Kristin Buhmann sowie der stellvertretende Bürgermeister Uwe Jensen, eine positive Zwischenbilanz ziehen. „Zu unserer großen Freude haben sich fünf weibliche Jugendliche bereit erklärt, sich einzubringen“, stellt Jensen zufrieden fest. Das werde er zum Anlass nehmen, gemeinsam mit seiner Mitstreiterin noch einmal gezielt die Werbetrommel zu rühren. „So von wegen Gleichberechtigung wollen wir auch noch einmal die jungen Herren ansprechen. Ich glaube, dass wir die eine oder den anderen zusätzlich bewegen können“, so Jensen schmunzelnd. Vielleicht gelänge es ja, Pionierarbeit im Amt Nordsee-Treene zu leisten, denn einen Jugendgemeinderat habe noch keine der 27 Gemeinden oder der Stadt Friedrichstadt.

Genauso erfreulich sei es, ergänzt Kristin Buhmann, dass konkrete Wünsche – sie konnten per Wünsche-Box abgegeben werden – geäußert wurden. Mehr Spielmöglichkeiten – auch nach Schulschluss – auf dem Schulhof oder an bestimmten Orten im Dorf, Unterstützung der Jugendtheatergruppe Horstedt oder die Aufwertung einer Bushaltestelle, die derzeit noch keinen Regenschutz hat, standen auf der Agenda.

„Wir werden alles in den nächsten Gemeinderatssitzungen thematisieren. Die Anliegen werden ernst genommen“, kündigt Buhmann an. Wir Erwachsenen, ergänzt Jensen, hätten häufig einen anderen Blick auf die alltäglichen Dinge. Daher sei es gut gewesen, die Aktion zu starten. Wer Fragen, weitere Anregungen habe, oder im Jugendgemeinderat mitmachen möchte, dürfe sich gern an ihn oder Kristin Buhmann wenden.