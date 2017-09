Husum : Schon der Schulweg ist wie Unterricht

vergrößern 1 von 1 Foto: ssl 1 von 1

Auf die sechsjährige Lucy wartet die erste Hürde auf dem morgendlichen Weg zur Schule schon unmittelbar vor der Haustür: Der schmale Bürgersteig in der Nordhusumer Straße wird von vielen Radfahrern entgegen der Einbahnstraße befahren, was nicht nur verboten, sondern auch gefährlich ist. Wer rechnet schon beim Schritt aus der Gartentür damit, dass von der Seite ein Fahrrad angesaust kommen könnte? Lucy muss sehr gut aufpassen, wenn sie unbeschadet in der Schule ankommen will. Wie gut, dass ihr Bruder Jason, der die vierte Klasse der Bürgerschule besucht, sie in diesem Jahr noch begleiten kann. So gehen die Geschwister meistens zusammen los, und Lucy lernt auf der knapp einen Kilometer langen Strecke noch viel von Jason.

Das erste Mal muss die Abc-Schützin sorgfältig nach links, rechts und wieder nach links schauen, wenn sie die Gurlittstraße überquert, das zweite Mal an der Kreuzung Hinter der Neustadt. Von überall könnten Fahrzeuge kommen, auch schnelle Rad- oder Motorradfahrer – und Lucy weiß schon, dass keiner von denen freiwillig hält, damit sie sicher auf die andere Seite gelangen kann. Das gilt leider auch für den Zebrastreifen an der Ecke Neustadt/Schloßstraße. Doch damit wäre es vorbei, seitdem die Neustadt auch für den Gegenverkehr freigegeben sei, meint ihre Mutter: „Die Situation ist hier oft unübersichtlich und gerade morgens etwas chaotisch, sodass die Kinder, wenn sie dort am Zebrastreifen stehen, schlichtweg übersehen werden“, befürchtet Nadine Fürst.

Sie ermahnt Tochter und Sohn, auf dem weiteren Weg zur Schule die Schloßstraße nicht schon an der Verengung in Höhe Schloßgang zu überqueren, sondern auf der rechten Straßenseite zu bleiben, um dann direkt vor der Bürgerschule die Ampel zu nutzen. Das klappt schon ganz gut: Lucy drückt den Knopf und wartet geduldig, bis das Ampelmännchen grün anzeigt. Dass sie vor dem Losgehen noch Blickkontakt mit den wartenden Autofahrern aufnehmen sollte, um sicher zu sein, dass diese sie auch wirklich gesehen haben, übt die Sechsjährige noch. Gut, dass Jason dabei ist, der zeigt ihr, wie es geht. „Da muss ich aber an vieles denken“, meint Lucy. In der Schule angekommen fällt die Anspannung von den Beiden zum Glück schnell ab. Sofort düsen sie los, um mit den Klassenkameraden noch ein bisschen zu spielen, bevor die Schulglocke zum Unterricht ruft.

Ihre Mutter hofft aber nicht nur wegen des Verkehrs, dass sie immer sicher in der Schule ankommen – die Situation kann für sie auch aus anderen Gründen unangenehm werden: Ab und zu sind früh morgens auf der Neustadt noch „Nachtschwärmer“ unterwegs, die den Kindern nicht nur entgegentorkeln, sondern sie manchmal sogar ansprechen und in Angst versetzen. „Deshalb begleite ich meine Beiden auch so oft es geht zur Schule, obwohl ich weiß, dass sie die Strecke eigentlich schon ganz gut alleine schaffen könnten.“

Nadine Fürst macht sich bereits Gedanken über die Herbst- und Winterkleidung für ihren Nachwuchs. Denn bald müssen Lucy und Jason morgens im Dunkeln los, und dann reichen die Leuchtstreifen auf den Ranzen und Anoraks nicht mehr: Die Kinder brauchen warme und helle Jacken, dazu die Warnwesten, die sie von der Schule bekommen haben.

Auf dem Schulweg sind die Mädchen und Jungen übrigens nur versichert, wenn sie die von der Schulleitung empfohlenen Wegstrecken nutzen. Dass der Schlosspark nicht dazu gehört, obwohl er ihren Kindern mindestens zwei Straßenüberquerungen ersparen würde, bedauert Nadine Fürst einerseits, denn eigentlich ist es ja ein sehr schöner Weg. Andererseits ist der Park weder beleuchtet noch sicher, was das „wenig vertrauenswürdige Klientel“ betrifft, das sich dort zeitweise aufhält. Also trainiert sie mit ihren Kindern die etwas längere Strecke, auf der sie bisher auch ganz gut klar kommen, und ermahnt sie dabei immer wieder: „Zur Schule zu gehen ist kein lustiger Spaziergang. Ihr müsst immer aufmerksam sein und Euch auf alles konzentrieren.“