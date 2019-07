Einsatz in St. Peter-Ording : Schon der dritte Waldbrand

Ein Spaziergänger entdeckte die Flammen und blieb bis zum Eintreffen der Wehr als Einweiser vor Ort.

von Helmuth Möller

21. Juli 2019, 16:24 Uhr

St. Peter-Ording | In St. Peter-Ording war es innerhalb kurzer Zeit (nach dem 28. und dem 29. Juni) der dritte Waldbrand im Nordseebad. Am Freitagabend entdeckte ein Spaziergänger das Feuer im Unterholz – und wählte den Notruf 112. Vier Fahrzeuge und 20 Einsatzkräfte rückten an. Lob für den Passanten gab es von Wehrführer Tom Schade: „Er blieb in der Nähe des Brandortes und wies uns ein – dadurch entfiel eine längere Suche, und wir gewannen wertvolle Minuten!“

Das Feuer im Waldgebiet südlich des Parkhauses „Im Bad“ wurde mit dem Hochdrucklöschgerät IFex bekämpft. Wehrführer Tom Schade: „Als Ursache kann eine weggeworfene Zigarette nicht ausgeschlossen werden. Wir richten nochmals einen dringenden Appell an alle: Keine brennbaren Gegenstände fortwerfen – und beim Entdecken eines Feuers bitte sofort den Notruf 112 wählen.“

