Feuerwehr im Einsatz : Schon 2020 wurden Carports durch Feuer in Husum zerstört – jetzt brannte wieder ein Anbau

Bei mehreren Feuern im Jahr 2020 wurden in Husum Carports zerstört und die Polizei suchte nach Brandstiftern. Jetzt wurde wieder ein Carport-Brand gemeldet. Dieser entpuppte sich aber als Lager-Anbau eines Supermarktes.

Avatar_shz von Stefan Petersen

18. Januar 2022, 10:25 Uhr

Bei mehreren Feuern im Jahr 2020 wurden in Husum Carports zerstört und die Polizei suchte nach Brandstiftern. Jetzt wurde wieder ein Carport-Brand gemeldet. Dieser entpuppte sich aber als Lager-Anbau eines Supermarktes.

Wieder habe ein Carport in Husum gebrannt, dieses Mal in der Nordseestraße in Schobüll – eine Stunde, nachdem die Feuerwehr zu einem Brand in der Kegelsporthalle in der Schleswiger Chaussee gerufen worden war, hieß es am Morgen in ersten Meldungen, die shz.de erreichten. Das erinnerte an vier Feuer zwischen November 2019 und August 2020, wo unter anderem auch mehrfach Carports und die darin abgestellten Fahrzeuge ein Opfer der Flammen wurden. Später wurde das berichtigt: Bei dem heute abgebrannten Anbau handelte es sich um ein Warenlager eines Supermarktes.

Weiterlesen: Brandserie im Husumer Maas: Anwohner beunruhigt, Kripo ermittelt

Nach dem Brand eines Hauses in der Straße Maas am 26. November 2019 traf es am Neujahrsmorgen 2020 ein Carport und den darin abgestellten Porsche in der Straße Niegras. Hier konnte die schnell herbeigerufene Feuerwehr ein Übergreifen auf das Wohnhaus verhindern – eine Nachbarin hatte den Brand rechtzeitig bemerkt und Alarm geschlagen. Am 18. Juli 2020 stand ein weiterer Carport in der Straße Maas in Flammen, dieses Mal wurden gleich fünf Autos zerstört und zwei weitere sowie ein Wohnwagen beschädigt. Und am 8. August 2020 brannte es erneut in der Straße. Dieses Mal wurden drei Fahrzeuge und gleich mehrere Carports durch das Feuer vernichtet.

Drei Jugendliche als Zeugen gesucht

Wegen des Verdachts der Brandstiftung hatte die Kriminalpolizei Husum bereits zuvor Ermittlungen aufgenommen. Allerdings konnte bei dem Carport-Feuer am Neujahrsmorgen nicht ausgeschlossen werden, dass Silvester-Feuerwerkskörper den Brand ausgelöst hatten. Im Zusammenhang mit dem nächtlichen Feuer vom August 2020 suchte die Polizei dann als Zeugen drei Jugendliche im Alter zwischen 14 und 16 Jahren, die mit ihren Fahrrädern noch vor dem Eintreffen der Feuerwehr vor Ort gewesen waren.

Bislang noch keine Brandstifter ermittelt

Die kriminalpolizeilichen Untersuchungen zu diesen Carport-Bränden sind allerdings noch nicht zu einem abschließenden Ergebnis gekommen: Auf Anfrage von shz.de teilte eine Polizeisprecherin mit, dass bislang noch keine Tatverdächtigen ermittelt worden seien. Zudem sei unklar, ob es sich bei den vier fraglichen Bränden im Bereich Maas/Niegras überhaupt um eine zusammenhängende Serie gehandelt habe. Auch eine Verbindung zum jüngsten Brand sieht die Polizei nicht.