Mitmachen beim Fotowettbewerb : Schönster Hafentage-Schnappschuss

vergrößern 1 von 1 Foto: Reussner 1 von 1

Fünf Tage Musik, Trubel, gute Laune: Morgen um 18.30 Uhr eröffnen Bürgermeister Uwe Schmitz und Umweltminister Robert Habeck die Husumer Hafentage. Die Redaktion der Husumer Nachrichten wird natürlich täglich berichten, was auf der Bunten Meile passiert ist und welche neuen Highlights anstehen.

Dieses Mal aber sollen auch unsere Leser demonstrieren können, wie sie die Hafentage sehen: Schicken Sie uns Ihr schönstes Hafentage-Foto. Das jeweils beste Bild des Tages wird in den Husumer Nachrichten abgedruckt. Am Sonntag soll dann aus allen Einsendungen der Top-Favorit ausgewählt werden. Dafür gibt es einen Ticketgutschein im Wert von 80 Euro, der in allen sh:z-Kundencentern eingelöst werden kann.

Wir freuen uns über Ihre Bilder:

hafentage-foto@shz.de

von Friederike Reußner

erstellt am 02.Aug.2017 | 09:00 Uhr